Блокирующая помощь Украине страна заявила о зависимости от России

Венгрия сталкивается с серьёзной проблемой, связанной с обеспечением своих энергетических потребностей. Страна сильно зависит от поставок российской нефти, которая поступает по нефтепроводу «Дружба» через территорию Украины. Глава венгерского Министерства иностранных дел Петер Сийярто в интервью телеканалу РБК выразил обеспокоенность тем, что в случае прекращения транзита Венгрия окажется в крайне уязвимом положении. По его словам, республика окажется «полностью лишённой нефти», так как не обладает достаточной альтернативной инфраструктурой для удовлетворения внутреннего спроса, как среди граждан, так и предприятий.

Сийярто отметил, что нынешняя ситуация уже оказала негативное влияние на венгерский импорт российской нефти, сократив его примерно на треть. Для Словакии ситуация ещё более сложная, так как значительная часть её нефтяного импорта также зависит от маршрута через Украину.

Следует отметить, что Венгрия в последние годы последовательно выступает против некоторых инициатив Евросоюза, направленных на поддержку Украины. Например, верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель недавно заявил, что из-за позиции одной из стран — очевидно, имея в виду Венгрию — Евросоюз не может разморозить около €6 миллиардов, предназначенных для помощи Украине.

Тем не менее, Будапешт продолжает активные переговоры с российскими поставщиками и украинскими транзитерами с целью нахождения долгосрочного решения проблемы. Петер Сийярто не раскрыл конкретных деталей процесса, однако подчеркнул, что Венгрия постепенно движется к решению, которое позволит стабилизировать ситуацию. В числе возможных вариантов рассматривается предложение о том, чтобы венгерская энергетическая компания MOL взяла на себя риски, связанные с поставками через Украину.

Осложнение поставок российской нефти возникло на фоне ужесточения украинских санкций, направленных против компании «Лукойл». В результате Венгрия и Словакия перестали получать нефть от этого поставщика. Однако, точные данные о том, насколько текущий транзит удовлетворяет потребности двух стран, разнятся. Например, агентство Bloomberg сообщает, что объёмы прокачки нефти после введения санкций оставались на уровне, наблюдавшемся с начала года, и каких-либо значительных спадов не зафиксировано. В то же время российская газета «Коммерсантъ» указывает, что компании «Татнефть» и «Русснефть», которые пришли на смену «Лукойлу», не смогли выполнить все заявки европейских стран из-за трудностей в согласовании поставок.

Особую озабоченность вызывает ситуация в Словакии. По оценкам эксперта из Kpler Виктора Катоны, Словакия недополучила почти 200 тысяч тонн нефти, которые были ей необходимы после завершения ремонта нефтеперерабатывающего завода Slovnaft. Этот дефицит представляет серьёзную угрозу для стабильного функционирования словакской экономики, особенно в условиях, когда альтернативные поставки затруднены.

Таким образом, Венгрия и Словакия оказываются в весьма затруднительном положении. Оба государства вынуждены искать новые решения в условиях неопределенности и нестабильности на энергетических рынках. Вопрос о долгосрочном обеспечении нефтью остаётся открытым, и как Венгрия, так и её соседи должны будут принять непростые решения, чтобы избежать энергетического кризиса.