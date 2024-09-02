ВС России начали охватывать Угледар с флангов

Вооруженные силы Российской Федерации начали активно продвигаться в районе Угледара, что подтверждают данные, поступающие с Telegram-канала «Иди и смотри». По информации источника, российская армия успешно двигается с флангов, охватывая город и постепенно укрепляя свои позиции на подступах к нему.

Согласно последним данным, российские подразделения достигли значительного прогресса в районе севернее Угледара, который находится в Донецкой народной республике. Успешные действия военных на этом направлении подтверждаются тем, что село Водяное уже перешло под контроль российских сил и было полностью зачищено от ВСУ. В случае продолжения успешного наступления взятие Угледара может стать делом ближайшего времени, как сообщает «Иди и смотри».

Ранее в сети появилась информация о том, что российские войска начали активный штурм Угледара. Этот маневр стал возможен после того, как украинское командование было вынуждено перебросить значительные силы в район города Селидово. Из-за этого удерживать прежние позиции в Угледаре украинские военные не смогли, что дало возможность российской армии начать наступление на город.

Продвижение российских сил в этом регионе может сыграть ключевую роль в установлении контроля над Угледаром. Если текущие темпы наступления сохранятся, то захват города российскими войсками станет лишь вопросом времени.