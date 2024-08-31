Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
samoyla_yt
Постпредство России при ООН призвало осудить удар ВСУ по Белгороду
Россия потребовала от ООН осудить удар ВСУ по Белгороду

Россия настоятельно требует от ООН и других международных структур решительно осудить атаку украинских вооружённых сил на Белгород, избежав уклончивых и неоднозначных формулировок. Об этом говорится в заявлении, опубликованном российским постпредством в Telegram.

Инцидент произошел вечером 30 августа, когда российские силы противовоздушной обороны сбили несколько вражеских воздушных объектов над Белгородом и Белгородским районом. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков позже уточнил, что обстрел был произведен с использованием реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. В результате атаки пострадали 46 мирных жителей, среди которых было семеро детей. К сожалению, пятеро из раненых скончались от полученных травм. В ответ на произошедшее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.




Российская делегация в ООН, комментируя произошедшее, призвала международное сообщество не просто осудить этот удар, но сделать это ясно и недвусмысленно. В заявлении представителей России подчёркивается необходимость прямого и жёсткого осуждения подобного акта насилия, без использования привычных дипломатических формулировок, которые можно трактовать двусмысленно.

Российские дипломаты заявили о намерении и в дальнейшем привлекать внимание членов ООН к преступлениям, совершаемым Киевом, подчеркивая необходимость международного осуждения подобных действий. В частности, они выразили готовность продолжать добиваться того, чтобы все агрессивные действия киевского режима были должным образом оценены мировым сообществом.

Ранее Дмитрий Полянский, заместитель постоянного представителя России при ООН, заявил о нахождении в Курской области бойцов американской частной военной компании Forward Observation Group, участвующей в боевых действиях на стороне Украины. Это, по мнению России, является очередным свидетельством того, что западные страны продолжают оказывать военную поддержку Киеву, что лишь усугубляет конфликт и увеличивает количество жертв среди мирного населения.

Таким образом, Россия призывает ООН и другие международные организации занять более жёсткую и однозначную позицию в отношении подобных инцидентов, указывая на недопустимость гибели мирных граждан и необходимость строго осуждения действий, угрожающих жизни и безопасности людей.

#россия #украина #сво #оон #белгород
+
Написать комментарий (0)
Кадыров показал кадры с допросом пленного бойца нацбатальона ВСУ
Украинское руководство перебрасывает боеспособные подразделения к Покровску
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На берегу Черного моря построят 7-километровый тоннель
1
Cовременным AAA-играм начинает не хватать 16 ГБ VRAM, даже для разрешения 1080p
67
В Китае, после банкротства стартапов, тысячи электромобилей перестают работать
6
GTA 6 может установить новый стандарт цен на игры
3
Microsoft выпустила обновление KB5041582 для Windows 10 со множеством исправлений
+
Toyota представила 2,0-литровый двигатель с турбонаддувом мощностью 600 лошадиных сил
+
Tesla готовит к анонсу обновлённый вариант Model Y, который выйдет в следующем году
+
GSC заявляет, что в сюжете S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет громкой агрессии в сторону России
48
Голливуд добился закрытия серверов самого крупного пиратского онлайн-кинотеатра в мире
1
Warner Bros. Entertainment разрабатывает новую игру по мотивам фильма Мэтта Ривза «Бэтмен»
+
Флагман Radeon RX 8000 сможет составить конкуренцию максимум GeForce RTX 5070
7
Депутат Безуглая: украинский истребитель F-16 уничтожила зенитная ракета ЗРК Patriot
5
Макрон заявил, что не знал о приезде Павла Дурова во Францию, даже после его ареста
1
Китайские авто с пробегом стремительно набирают популярность в России, внедорожник Geely Monjaro покупают чаще всего
7
Видеокарты AMD RDNA 4 будут позиционироваться также, как видеокарты RDNA 1-го поколения
1
Новое крыло китайских ученых может решить самую большую проблему сверхзвуковых самолетов
+
Bloomberg: руководство Intel не исключает слияния с более крупным конкурентом
3
Бывший агент ЦРУ Макговерн: Армия России уже очень близко подошла к Днепру
+
AMD повторно выпустила драйвер Adrenalin Edition 24.8.1 с поддержкой игровых новинок и Amuse 2.1
2
Компания Lockheed представила первый истребитель F-35 для польских ВВС
1

Популярные статьи

Что можно выгодно купить на Мегамаркете — раздача промокодов
22
На что обращать внимание при выборе смартфона Xiaomi, и почему важен год выпуска и поддержка HyperOS
1
Урсула фон дер Ляйен готовит ЕС к прямому конфликту с Россией
14
Собираем оптимальный игровой компьютер в ожидании роста цен на электронику осенью 2024 года
9
Суета в рядах поклонников Xbox - Microsoft блокирует покупки из неправильных регионов.
4
Notion – что такое и чем удобен
6
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Август)
15
Собираем мощный игровой ПК для себя любимого всего за 83 рубля в день в пересчёте на 4 года
8
Есть ли смысл разгонять GeForce GTX 1650, и можно ли сэкономить на покупке бюджетной видеокарты
19
История происхождения Магнето в комиксах
1

Сейчас обсуждают

Gamandril
00:46
Правильной дорогой идут товарищи. Я их прекрасно понимаю с мегатоннами заказных статей и нереальным обилием критики от фанатичных демократов, воукистов и прочей нечисти. Пусть прочувствуют что за база...
Соцсети X могут дать карт-бланш на судебное преследование критиков
VAKT
00:44
у них есть салоскрепный Лыбидь, который где-то там летает (нет), а единственный космонавт, кстати нормальный, а не кастрюля - уже скончался.
GSC заявляет, что в сюжете S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет громкой агрессии в сторону России
VAKT
00:38
ну ты же тоже не лезешь в окопы нэньку захыщаты - знаю-знаю, у тебя "всэ инакше" и я "не розумию" : ))))
GSC заявляет, что в сюжете S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет громкой агрессии в сторону России
Yвесёделерчuk
00:36
комикс мёртвый
История происхождения Магнето в комиксах
Commediant
00:34
Немножко выпили, и пошли троллить военных. Ахах) Ну пстц, на такое способны только порядочные украинцы)
GSC заявляет, что в сюжете S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет громкой агрессии в сторону России
VAKT
00:32
есть старый анекдот, который правда: один хохол - это бендеровец, два хохла - это партизанский отряд, три хохла - это партизанский отряд и предатель.
GSC заявляет, что в сюжете S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет громкой агрессии в сторону России
Мечта Шеншебека
00:31
Это да.
GSC заявляет, что в сюжете S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет громкой агрессии в сторону России
Мечта Шеншебека
00:31
с нетерпением ходят только сюда
GSC заявляет, что в сюжете S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет громкой агрессии в сторону России
VAKT
00:29
разрабы под каблуком у майков - ибо майки студии платят деньги, а не наоборот
GSC заявляет, что в сюжете S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет громкой агрессии в сторону России
Мечта Шеншебека
00:28
А ни кто и не собирался покупать, к тому времени когда она выйдет (если выйдет), террористическая организация Украина перестанет существовать и игра будет неактуальна.
GSC заявляет, что в сюжете S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет громкой агрессии в сторону России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем