Россия потребовала от ООН осудить удар ВСУ по Белгороду

Россия настоятельно требует от ООН и других международных структур решительно осудить атаку украинских вооружённых сил на Белгород, избежав уклончивых и неоднозначных формулировок. Об этом говорится в заявлении, опубликованном российским постпредством в Telegram.

Инцидент произошел вечером 30 августа, когда российские силы противовоздушной обороны сбили несколько вражеских воздушных объектов над Белгородом и Белгородским районом. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков позже уточнил, что обстрел был произведен с использованием реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. В результате атаки пострадали 46 мирных жителей, среди которых было семеро детей. К сожалению, пятеро из раненых скончались от полученных травм. В ответ на произошедшее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.









Российская делегация в ООН, комментируя произошедшее, призвала международное сообщество не просто осудить этот удар, но сделать это ясно и недвусмысленно. В заявлении представителей России подчёркивается необходимость прямого и жёсткого осуждения подобного акта насилия, без использования привычных дипломатических формулировок, которые можно трактовать двусмысленно.

Российские дипломаты заявили о намерении и в дальнейшем привлекать внимание членов ООН к преступлениям, совершаемым Киевом, подчеркивая необходимость международного осуждения подобных действий. В частности, они выразили готовность продолжать добиваться того, чтобы все агрессивные действия киевского режима были должным образом оценены мировым сообществом.

Ранее Дмитрий Полянский, заместитель постоянного представителя России при ООН, заявил о нахождении в Курской области бойцов американской частной военной компании Forward Observation Group, участвующей в боевых действиях на стороне Украины. Это, по мнению России, является очередным свидетельством того, что западные страны продолжают оказывать военную поддержку Киеву, что лишь усугубляет конфликт и увеличивает количество жертв среди мирного населения.

Таким образом, Россия призывает ООН и другие международные организации занять более жёсткую и однозначную позицию в отношении подобных инцидентов, указывая на недопустимость гибели мирных граждан и необходимость строго осуждения действий, угрожающих жизни и безопасности людей.