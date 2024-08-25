Минобороны сообщило о пресечении атаки ВСУ с помощью БПЛА на Курскую область

Министерство обороны Российской Федерации заявило о предотвращении атаки беспилотников, направленной на Курскую область, со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Информация об этом была опубликована в официальном Telegram-канале ведомства.

В сообщении Министерства говорится, что примерно в 16:05 по московскому времени была успешно остановлена попытка украинского режима осуществить атаку с использованием беспилотного летательного аппарата самолетного типа.

По данным Минобороны, этот беспилотник был сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Курской области. Таким образом, российские военные предотвратили возможный ущерб, который мог быть нанесен в результате удара дрона.

Стоит напомнить, что ранее Министерство обороны сообщало о том, что российские штурмовые самолеты Су-25 нанесли авиаудар по скоплениям живой силы, а также по бронетехнике и автомобильным колоннам ВСУ в районе, прилегающем к Курской области. Это стало ответной мерой на провокационные действия украинской стороны в регионе.

Эти инциденты подтверждают, что напряженность в приграничных районах остается высокой, и стороны продолжают вести активные боевые действия. Министерство обороны России регулярно информирует о подобных попытках атак со стороны Украины, а также о мерах, предпринимаемых для защиты российских территорий и граждан.