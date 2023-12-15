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За последнюю неделю российские военные провели серию налетов, нанося 40 групповых ударов по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно из официального заявления генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, представителя Министерства обороны России.
Согласно отчету, в период с 9 по 15 декабря российские военные использовали высокоточное вооружение и беспилотные летательные аппараты для атаки аэродромов, арсеналов и военной техники ВСУ. Также подверглись удару места дислокации подразделений ВСУ и подразделения "Иностранный легион", который участвует в боевых действиях на стороне украинского правительства, добавили в Министерстве обороны России.
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Известно, что все эти объекты были успешно поражены в результате проведенных операций, подтвердили в военном ведомстве.
Помимо этого, по данным Министерства обороны, за неделю в плен были взяты 82 украинских военнослужащих. Только за последние сутки сдавшимися объявили 25 солдат ВСУ, подчеркнули в российском военном ведомстве.
Следует отметить, что эти действия в рамках военных операций вызывают обеспокоенность и разнонаправленные реакции со стороны мирового сообщества, подчеркивая необходимость мирного разрешения конфликта и защиты прав гражданского населения.