Армия России за неделю нанесла 40 групповых ударов по объектам ВСУ

За последнюю неделю российские военные провели серию налетов, нанося 40 групповых ударов по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно из официального заявления генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, представителя Министерства обороны России.

Согласно отчету, в период с 9 по 15 декабря российские военные использовали высокоточное вооружение и беспилотные летательные аппараты для атаки аэродромов, арсеналов и военной техники ВСУ. Также подверглись удару места дислокации подразделений ВСУ и подразделения "Иностранный легион", который участвует в боевых действиях на стороне украинского правительства, добавили в Министерстве обороны России.

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Известно, что все эти объекты были успешно поражены в результате проведенных операций, подтвердили в военном ведомстве.

Помимо этого, по данным Министерства обороны, за неделю в плен были взяты 82 украинских военнослужащих. Только за последние сутки сдавшимися объявили 25 солдат ВСУ, подчеркнули в российском военном ведомстве.

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Следует отметить, что эти действия в рамках военных операций вызывают обеспокоенность и разнонаправленные реакции со стороны мирового сообщества, подчеркивая необходимость мирного разрешения конфликта и защиты прав гражданского населения.