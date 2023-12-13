Tesla представила новую версию человекоподобного робота

Американская компания Tesla радует своих поклонников инновациями, представив обновленную версию робота-гуманоида Optimus Gen 2, как сообщает издание Electrek.

Новое поколение этого человекоподобного робота отличается не только более компактным корпусом, но и заметным снижением веса на 10 килограммов. Однако главной изюминкой стало улучшение в ходьбе: скорость Optimus Gen 2 увеличилась на целых 30 процентов, а сам робот приобрел новые движения, включая возможность приседать, демонстрируя удивительное чувство баланса, аналогичное человеческому.

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Однако настоящим прорывом инженеров Tesla стало обновление манипуляторов робота, позволившее ему взаимодействовать с мелкими и хрупкими предметами. Манипуляторы были полностью переделаны, что дало Optimus возможность поднимать и перекладывать куриные яйца из одной руки в другую без их повреждения, что ранее было невозможно.

Эксперты Electrek высказали мнение, что новая версия робота, хотя и кажется небольшим обновлением, тем не менее, производит впечатление. Они подчеркнули, что полный потенциал Optimus проявится, когда компания разработает полноценное программное обеспечение, основанное на искусственном интеллекте (ИИ).

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Важно отметить, что корпорация Tesla впервые представила прототип человекоподобного робота Optimus в октябре 2022 года. Стоимость этого технологического чуда составляет 20 тысяч долларов, или около 1,8 миллиона рублей. Робот обучился ходить, перемещать тяжелые предметы и управлять конечностями, предоставляя пользователям уникальные возможности в автоматизированных задачах. Судя по всему, будущее робототехники обещает быть захватывающим благодаря инновациям от Tesla.