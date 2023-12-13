В Конгрессе США назвали тему важнее Украины.

Контроль за южной границей США сегодня стал вопросом крайней важности для республиканцев, подчеркнул Майк Джонсон, спикер Палаты представителей Конгресса США, в интервью The Wall Street Journal (WSJ). Эти замечания были приведены агентством ТАСС.

В высказывании спикера Палаты представителей отмечается, что национальная безопасность страны «закладывается на ее границах». По мнению Джонсона, действующая администрация Белого дома не предприняла эффективных шагов для обеспечения контроля на границе с Мексикой. В то время как стране необходимы значительные средства для решения этого вопроса, она направляет миллиарды долларов в помощь Украине. В данном контексте республиканец выражает недовольство тем, что администрация не предоставляет ясных объяснений относительно конечной цели выделения финансовой помощи Киеву.

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В том же интервью Майк Джонсон призывает президента Украины, Владимира Зеленского, представить конгрессменам четкую стратегию для эффективного использования предоставляемых средств. Спикер подчеркивает, что дискуссии в Конгрессе относительно предоставления помощи Украине частично обусловлены неясностью в вопросе контроля за расходованием средств, выделенных Вашингтоном.

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Вторник, 12 декабря, был отмечен посещением Зеленским Конгресса, а впоследствии ему предстоит встреча с президентом США, Джо Байденом. Этот визит стал частью широкой дебатной платформы относительно американской политики в отношении обеспечения безопасности как на внутренних, так и на внешних границах.