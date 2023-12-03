"Общие потери ВСУ оцениваются в более чем 110 военнослужащих и три военных автомобиля", - подытожил Чехов.

Глава пресс-службы российских войск группировки "Восток" Олег Чехов объявил о ликвидации более 110 солдат и трех военных транспортных средств Вооруженных сил Украины (ВСУ), согласно сообщению информационного агентства РИА Новости.

По его изложению, российские военные, привлекая авиацию и артиллерию, провели успешные атаки на временные базы противника в Константиновке, Угледаре и в районе Макаровки. Кроме того, для устранения опорных пунктов противника в Новомихайловке, Новодонецком и Никольском районах были задействованы мощные огнеметные системы.

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"Общие потери ВСУ оцениваются в более чем 110 военнослужащих и три военных автомобиля", - подытожил Чехов.

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Предварительно польский журналист Влодек Калета заявил, что украинские власти докладывают об успехах ВСУ в ходе спецоперации России, однако эти заявления не находят подтверждения на практике.