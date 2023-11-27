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samoyla_yt
Техника ВС России морозоустойчивая и это главное её преимущество - заявил военный эксперт Кнутов
Военный эксперт рассказал почему российской техники в зоне СВО зима нипочем

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Все военные средства Российских вооруженных сил - ВС РФ, предназначены для проведения военных действий при условии холодов и морозов. Этим неоспоримым фактом поделился эксперт в области военных вопросов, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов. В ходе разговора с «Лентой.ру» он выделил ключевую характеристику работы российской военной техники в ходе специальных военных операций (СВО) зимой.

«Будь то мороз или зной, наша техника демонстрирует уверенность и надежность. Единственное требование — использовать соответствующие смазки, то есть подбирать масла. Если самый плохой расклад будет, тогда масло вероятнее всего замерзнет, и все действия придется приостановить», — пояснил Кнутов.

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Военный аналитик подчеркнул, что необходимо уметь грамотно, а также правильно обслуживать военную технику, но кроме этого ещё нужно суметь подготовить её к зимним условиям обеспечивают преимущество и бесперебойную работу в любых погодных условиях.

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Не задолго до этого стало ясно, что экипажи новейших танков Т-90 М «Прорыв» Центрального военного округа (ЦВО) проходят тренировки по стрельбе из закрытых огневых позиций на полигоне в тыловом районе в рамках СВО. Данные получены непосредственно из сообщения Министерства обороны Российской Федерации.

#украина #сво #политика #техника
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