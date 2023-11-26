Вооруженные силы России взяли под контроль промзону Авдеевки

Ведущий журналист Юрий Котенок доложил о полном освобождении промышленной зоны в Авдеевке. С момента 2014 года эта территория находилась под контролем Вооруженных Сил Украины (ВСУ).



Котенок подчеркнул, что захват промышленной зоны является серьезным ударом для Украины, поскольку она является важной частью авдеевского укрепрайона.



Промышленная зона является неотъемлемой частью данного укрепрайона, который был признан неприступным в пропаганде бандеровцев.

Авдеевка - это пригород Донецка с северной его стороны, именно оттуда ВСУ постоянно делали обстрелы, уже новой территории России, а именно столицы Донецкой Народной Республики (ДНР).

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Константин Машовец, является украинским военным экспертом, и он заявил, что российские войска обладают успехом, атакуя Авдеевку с юга. Как говорит Машовец, российские военные стали массово применять новую тактику: они систематически меняли группировки для атак, активизируя то северные, то южные, отказываясь от общей широкомасштабной атаки, как это было в начале операции в Авдеевке.



Сергей Кивлюк, полковник в отставке из ВСУ, также признал проблемы украинской армии в данном направлении. Он отметил, что многие высокопоставленные офицеры не готовы вести боевые действия в условиях современной войны, не понимая таких нововведений, как беспилотники, взаимосвязанные боевые пространства и современное оружие.

Полковник в отставке, и военный эксперт Юрий Кнутов, заявил что просто необходимо захватить Авдеевку в связи с прекращением обстрелов жителей Донецка. Эксперт считает, что Авдеевка это один из самых важных и ключевых пунктов, от которого исходят атаки на Донецк.Жители Донецка в течение длительного времени надеялись на прекращение обстрелов, в том числе благодаря специальной операции.

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Журналист Василий Дандыкин отметил, потерю Авдеевки прямой угрозой на последующие неудачи и так называемую "черную полосу" у ВСУ. "Противник бросает сюда все доступные резервы, даже со своих основных направлений, таких как Запорожское. Украинское командование понимает, что, потеряв Авдеевку, Вооруженные Силы Украины могут потерять и весь Донбасс", - заключил он.