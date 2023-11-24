Владимир Рогов заявил, что жители Запорожья подконтрольного Украине, массово хотят уехать оттуда, в Россию.

Запорожье находится под контролем Киевского режима на Украине. И оказывается не все жители этому рады, и довольны. Многие массово пишут и просятся в Россию. Как заявил Владимир Рогов, глава движения "Мы вместе", жители Запорожья обращаются с просьбой о помощи, они хотят массово переехать в Россию на ПМЖ.

Вот его дословная речь - цитата:

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«К нам массово поступают обращения, без преувеличения, их сотни, от жителей временно оккупированного украинскими нацистами города Запорожья с просьбой оказать им помощь и консультации в вопросе переезда в Россию», — заявил Рогов.

По словам Владимира Рогова, жители Запорожья недовольны режимам Украины, и им не нравится Зеленский. Они хотят чтобы была Россия, и чтобы можно было жить в России. Политик кроме этого ещё добавил, что не только от жителей Запорожья, которые остались там, поступают просьбы. Также ещё те кто уехал из Украины в качестве беженца, в страны Европы, тоже просятся в Россию. Особенно те, кто уезжал в Австрию, Словакию и Германию.





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СМИ и военкоматы Украины тоже сообщали новости, что с момента начала СВО, многие мужчины, а именно в районе 20 тысяч человек, покинули Украину, бежали в страны Запада, в том числе и США. Но не всем удалось сбежать, примерно 25-30 тысяч человек задержали на границе, как говорит Зеленский, "Доблестные пограничники, задержали наших недоумков! Теперь побегут как миленькие на СВО!"