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samoyla_yt
В Госдуме приняли закон о повышении пенсий в России
Госдума утвердила закон о повышении пенсий россиянам

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В России пенсионерам можно смело праздновать, ведь они так давно ждали и так хотели повышение пенсий. И вот наконец-то свершилось, в Государственной думе, приняли твердое решение, законопроект утвердили. Теперь осталось только подождать начала следующего 2024 года.

Уже с 1 января нового года пенсии вырастут на 7,5 процентов. Конечно, это многим покажется маленьким процентиком, зато подвижки есть, а дальше больше, как говорится.

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Вячеслав Володин

Согласно этому постановлению, примерно 30 миллионов неработающих пенсионеров получат надбавку, в их числе военные пенсионеры. Выплаты неработающим гражданам страховой пенсии по старости поднимутся на 1631 рубль и составят 23 449 рублей, так указано в документе. Кроме этого, в следующем 2024 году у военных существенно поднимутся пенсии.

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В Госдуме заявили, что из бюджета выделят 234 миллиарда рублей, о чем сказал сам Вячеслав Володин. Что и говорить, этот законопроект с 2003 года приостанавливался, а вот теперь набирает ход, и вероятно с каждым годом пенсии будут пусть хоть и немного, но увеличиваться. Пенсионеры заслуживают этого!

#россия #общество #государство #пенсионеры #пенсии
2
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