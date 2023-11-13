В Перми сотрудник полиции хотел украсть старых лифт из жилого дома.

На улице Юрша, в Перми, в одном из жилых домов сменили на днях лифт. Банально, старый убрали и вытащили из шахты, а новый поместили на его место. Но всё дело в том, что старый лифт оказывается не убрали, то ли забыли, то ли просто он оказался не нужен. Но оставили возле подъезда. В уже 9 ноября, в четверг, двое подозрительных молодых людей, подошли к лифту, и стали его пытаться разбирать и укладывать в автомобиль. Попытка кражи выходит.

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Пока они это делали, мужчин удалось задержать простому председателю ТСЖ. Он вызвал полицию, но пока сотрудники ехали, один из воров сбежал с места преступления. Второй, который остался, был опознан как сотрудник правоохранительных органов. Теперь же ведутся поиски его подельника. На них завели уже уголовное дело, и вероятно они будут отвечать по всей строгости закона уже совсем скоро.

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Ну а не так давно простой житель Новосибирска также оказался под судом из-за того, что поджег лифт в жилом доме и украл оттуда детский велосипед, стоявший в подъезде. Объясняя свой поступок, местью соседям. Вероятно, мужчина решил стать преступником из-за веры в поговорку "Месть это блюдо, которое подается холодным"... Но тогда уже в его случае горячим...