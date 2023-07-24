В России пообещали ответить предельно жестко, на недавнюю атаку дронов ВСУ по Крыму и Москве

24 июля в Москве и Крыму, были замечены дроны БПЛА, то есть беспилотные летательные аппараты. В Москве этот инцидент произошел в 4 часа утра, когда два беспилотника влетели в столицу. Один атаковал Комсомольский проспект, в итоге его обломки нашли там же в окрестностях. Ну а второй дрон обнаружили в районе бизнес-центра на проспекте Лихачева. БПЛА именно туда и угодил. В МИД России уже прокомментировали данную ситуацию. Заявили что несмотря на то, что снова атаки произошли, без внимания эту тему никто не оставит. И Россия вправе нанести жесткий ответ Украине, за это.

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В Российском дипломатическом ведомстве заявили, что этот акт был всего лишь для запугивания мирного населения, гражданских. А так, никакой военной угрозы эти атаки дронов, не несли за собой. МИД России посоветовал западным странам, дать правильную оценку происходящему. Есть подозрения, что это провокация именно запада, для того чтобы произошла дальнейшая эскалация украинского конфликта.

В Министерстве обороны России, уже заявили, что дроны были успешно подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, и устранены. Серьезных нарушений не было найдено, а мэр Москвы, Сергей Собянин, сказал обратившись к москвичам, что никто не пострадал, всё норме.