На западе поняли, что эффективность контрнаступления Украины, удачное только у них во сне

Энтони Блинкен, ныне являющийся Государственным секретарем США, сделал заявление. По его мнению, контрнаступление Украины, проходит тяжело. Но также добавил, что якобы расстраиваться особо не стоит, ведь это только начало, что-то вроде первой стадии. Бои проходят тяжелые, а Российские военные смогли показать действительно стоящий результат, они сражаются достойно, и создали крепкую оборону. Блинкен дал интервью телеканалу CNN.

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Кроме этого, Энтони Блинкен выразил надежду, что контрнаступление всё же повлечет какие-либо положительные варианты для Украины. По расчетам США, контрнаступление не должно будет закончиться быстро, а продолжится на несколько месяцев.

Не скрывается также информация, что военные Украины, теряют много бойцов, продвигаясь при этом буквально на километр в своем контрнаступлении.