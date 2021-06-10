Молодой россиянин отличился в разгоне оперативной памяти DDR2
Как вы уже могли понять из заголовка, речь пойдет не о готовящейся к выходу на массовый рынок оперативной памяти DDR5, а о разгоне давно всеми забытой DDR2.
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Результат конечно не самый выдающийся у российского оверклокера, но с постсоветского пространства не было вестей более 7 лет. Предыдущий рекорд в регионе "USSR" на HWBot'е был показан украинцем CrosSL| в марте 2014 года - 1575,2 МГц.
Для разгона достаточно редкой оперативной памяти Xtreem Dark от Team Group пятнадцатилетний оверклокер RaspberryHex использовал не самую популярную материнскую плату ASUS Maximus II Gene на основе чипсета Intel P45.
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В качестве охлаждения оперативной памяти использовался обычный 120 мм вентилятор, что дало возможность пройти валидацию на частоте 1652 МГц, показав двенадцатый результат в мире и второй - на воздухе. Также стоит отметить, что это лучший результат в СНГ спустя долгое количество времени.
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