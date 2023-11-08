Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

История одного НЕ корпуса

Наверно любой из нас знает пословицу: «Ничего нет более постоянного, чем временное», хочу рассказать свою историю. Не с целью в чем-то убедить или доказать, но, думаю, многие вспомнят свои подобные истории и улыбнутся в ответ.
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

Началась история еще в 2019 году, мне уже надоел мой старый корпус (Fractal Design Define R4) и хотелось чего-то нового. А новое, которое бы подходило под мои не самые простые критерии, все никак не появлялось в продаже. Требования были такие:

  1. Компактные размеры, в идеале 400х400х200 мм
  2. Хорошая вентиляция, чтобы система была тихой
  3. Возможность установки радиатора 280мм
  4. Штатные места под 140мм вентиляторы (субъективно не хочу другие)

Прочитал анонс нового корпуса, что-то вроде SilverStone PS15 PRO, и стал ждать в продаже, но мой текущий корпус неожиданно быстро купили. Что же делать? Пошел в гараж и на очень скорую руку (на один — два месяца ведь делаю все!) сделал каркас корпуса, ровно под требования и даже покрасил его краской т.к. была открытая банка. Материнская плата на тот момент была серии TUF, так что красил в том же стиле (кто-то подумает, что тяп ляп, но нет, я художник, я так вижу :-)

реклама



Статью писать не планировал, поэтому фотографии сборки отсутствуют к сожалению. Но собирал корпус опять же из обрезков алюминиевого профиля который был под рукой, вертикальные стойки из уголка 30х30мм, горизонтальные и заднюю стенку из прямоугольной трубы 30х15мм. Крепил в основном все на заклепки и стяжки, чтобы поддержать стиль.

Корпус который я ждал, оказался косячный — под радиатор оставили крайне мало места по высоте, что меня совершенное не устраивало. Более того, шло время, но в каждом новом корпусе я находил какой-то недостаток. Компьютер переехал с дачи домой, где у меня прямо скажем паршивое рабочее место, стол так вообще лист ЛДСП найденный на помойке. 

реклама



Краткое описание конфига компьютера и изменений которые случились. По нынешним меркам это конечно уже не модно и современно, но хотя бы понятно, что эта сборка не самая экономичная в плане энергопотребления.


Конфигурация компьютера


Из значимых изменений можно отметить:

  • Полный отказа от накопителей формата 2.5″ и 3.5″ в пользу двух M.2 слотов.
  • Перемещение радиатора и вентиляторов между передней, верхней и нижней панелью корпуса. 
  • Замену блока питания с целью освобождение нижней части корпуса, все же видеокарта это основной источник тепла, а значит и шума. Повторюсь, компьютер должен быть тихим, видеокарта и блок питания обычно вообще не издают шума, остаются 4 вентилятора по 20дб = уровень шума низкий.

Из явных минусов — совсем уж никакой внешний вид, дешманская кнопка питания и перезагрузки (снял с какого то бюджетного корпуса). Ну и в целом рабочее место выглядит убого. Было принято решение о необходимости перемен. Первым делом занялся столешницей, склеил дубовый щит, который для верности залил эпоксидной смолой. Это был первый опыт, так что косяков вылезла масса.

реклама



Следующим шагом, сделал полку нужно формы. Материал все тот же массив дуба, напиленный из необрезной доски. Использовал обрезки, поэтому в средней части направление рисунка не совпадает с крайними рейками.

Для крепежа к стене использовал имеющиеся в наличие уголки. Каждый выдерживает до 36кг. Заманчиво конечно было сделать скрытый крепеж, но отказался от идеи по ряду причин.

реклама



Странная форма полки, с вырезом, имеет двойной смысл — вентиляция и визуализация. Как вы наверное поняли, концепция охлаждения проста, холодный воздух подается снизу, а горячий выбрасывается сверху. Данный ракурс показывает то, как я вижу компьютер со своего кресла.

Все из того же материала изготовил переднюю и заднюю панель (от пола до видеокарты). Корпус стоит ко мне боком, поэтому кнопки питания и перезагрузки, индикаторы работы компа и диска разместил на дополнительной рейке, а USB 3.0 порты разместил на боковой стойке.

Блок питания в очередной раз переехал, с ним вообще много заморочек из-за короткого кабеля питания материнской платы. В целом, можно подумать еще над двумя панелями, под материнскую плату, чтобы спрятать провода и на заднюю стенку, над видеокартой (хотел её сделать уже сейчас, но там только две точки крепления, надо еще подумать). А если заказать еще стекло на боковую стенку, то каркас превратится в корпус.

Отдельный вопрос винты крепления передней панели, изначально их не было и панель крепилась изнутри на три винта (к четвертому сложно подлезть). Но, держалось все не очень надежно, решил закрепить насквозь и  сделать акцент на винтах, для чего покрасил места крепления черным (согласен, что решение спорное).

Общий вид с общим светом и только с подсветкой. В целом стало заметно лучше, особенно радует, что полка стала аккуратной, но не радует кабельный органайзер, надо выбрать замену (буду рад советам). 

не удержался от пресета в лайтрумеВот такая получилась история о корпусе, который вовсе не корпус, который должен был прожить всего пару месяцев, а в итоге живет 4-й год, поменялся сам и поменял свое окружение. Теперь даже не знаю, когда куплю себе новый корпус, скорее наоборот, есть мысль сделать все то же самое, но уже нормально.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Спасибо всем, кто дочитал до конца!

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 2.5 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

корпус моддинг diy алюминий дерево
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante X 360
7
Обзор и тестирование комплекта APNX C1-VGA-KIT и наборов вентиляторов APNX FP1-140 и FP2-120
15
Обзор сервера HIPER Server R3 – Advanced (R3-T223225-13)
10
Обзор и тестирование корпуса APNX C1
15
Ретроклокинг: Позывной – 370-й
68
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
21
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E240
23
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
20
Обзор электронной книги Onyx Boox Magellan 5
12
Обзор универсального кронштейна Streamplify Mount ARM
2

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские десантники поразили шведскую БМП Stridsfordon 90 ВСУ, превратив её в ржавый неликвид
+
М-12 «Восток» на участке от Москвы до Казани планируют открыть до конца текущего года
6
Рекордные запасы газа в Европе оказались распределены по странам неравномерно
10
Специалисты выяснили причины низкого fps в Cities Skylines II и рассказали, как повысить его втрое
4
Китайская Loongson выпустит игровую видеокарту – 9A1000 сравнится по скорости с Radeon RX 550
2
Глава эстонской разведки: Россия производит 1,5 миллионов артиллерийских снарядов в месяц
+
Стоит ли в 2023 году переходить на Windows 11 – почему новая ОС так и не стала лучшей для геймеров
21
В ярдо Linux добавили «синий экран смерти» – за разработку отвечает сотрудник Microsoft
12
Инсайдер разочаровался в новом дизайне упаковки GeForce RTX 4070 Ti SUPER
6
Российская армия начала использовать боевые элементы «Мотив-3М» на Авдеевском направлении
1
Французская пресса: Украине предстоит трудная зима без электричества, оружия и поддержки США
5
Заказавшие Ferrari сегодня, получат автомобиль не раньше середины 2026 года
5
Ryzen 8950X Zen 5 опережает Ryzen 9 7950X на 40 % в многопоточном тесте
10
Специалисты попытались превратить майнерскую видеокарту NVIDIA CMP 50HX за 160 евро в игровую
4
Бойцы батальона имени Богдана Хмельницкого приняли присягу Российской Федерации
1
Открытый полупроводниковый квантовый материал установил рекорд скорости передачи информации
3
Российский энтузиаст запустил легендарную игру The Witcher 3 на экране смартфона
3
Как отключить опцию прослушивания ваших разговоров в Яндекс Алиса и Google Assistant
+
Притягивающие лучи из научной фантастики реальны и могут решить проблему космического мусора
1
Съемки приквела "Игры Престолов" сериала "Рыцарь Семи Королевств" начнутся весной 2024 года
4

Популярные статьи

Китай вытеснил крупнейшие оборонные компании Запада с рынка боевых летательных аппаратов
1
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 4
5
Пять причин отказаться от покупки Xbox Series X в 2023 году
53
Краткое тестирование накопителя Hikvision E100 (HS-SSD-E100/128G)
+
ТОП-20 вещей, которые людям заменил смартфон
37
Age of Wonders. Современность фаната. AoW Planetfall Часть 2
+
Разбираемся, какие видеокарты не стоит покупать на вторичном рынке осенью 2023 года
26
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante X 360
7
В США создают новую серийную термоядерную бомбу B61-13
4
Между искусственным интеллектом и людьми творческих профессий назревает холодная война
8

Сейчас обсуждают

УдалЁн
19:48
Для начала надо хотя бы 13 поколение нагнуть, о каком 15 вы говорите?
Ryzen 8950X Zen 5 опережает Ryzen 9 7950X на 40 % в многопоточном тесте
Dimkovski
19:45
Ничего прекраснее 1080Ти за 15тыр ещё не придумали !
Разбираемся, какие видеокарты не стоит покупать на вторичном рынке осенью 2023 года
Вова Соколов
19:44
8800x3D....
Ryzen 8950X Zen 5 опережает Ryzen 9 7950X на 40 % в многопоточном тесте
Китя.
19:41
Понятно почему крышка у тебя все время открыта. тесный и все в стоке. корпус надо просторней там и проц разгонишь свой 5600х до 4.8Ггц и крышку закроешь.
Разбираемся, какие видеокарты не стоит покупать на вторичном рынке осенью 2023 года
Umid Xaydarov
19:32
только я его за 2800тр покупал. инфляция кули (
Разбираемся, какие видеокарты не стоит покупать на вторичном рынке осенью 2023 года
Kommunist7304
19:27
Согласен. "Буханка" не даст соврать.
Опубликованы первые уникальные изображения, полученные с нового телескопа "Евклид"
Китя.
19:17
ты же богатый иди покупай новую. https://market.yandex.ru/product--videokarta-gigabyte-aorus-radeon-rx-6900-xt-master-16g-gv-r69xtaorus-m-16gd-retail/927754091?sku=101287433738&utm_term=91031%7C101287...
Разбираемся, какие видеокарты не стоит покупать на вторичном рынке осенью 2023 года
Император эщкере
19:13
Я так и знал все нищие бичи ещё и отпетые вруны. Школота тупая сцуко засидела мои оверкокерсы.
Разбираемся, какие видеокарты не стоит покупать на вторичном рынке осенью 2023 года
Китя.
19:12
2 года назад.
Разбираемся, какие видеокарты не стоит покупать на вторичном рынке осенью 2023 года
Император эщкере
19:11
Сколько лет назад ты купил 6900хт за 40000 руб?
Разбираемся, какие видеокарты не стоит покупать на вторичном рынке осенью 2023 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем