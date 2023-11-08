Началась история еще в 2019 году, мне уже надоел мой старый корпус (Fractal Design Define R4) и хотелось чего-то нового. А новое, которое бы подходило под мои не самые простые критерии, все никак не появлялось в продаже. Требования были такие:

Компактные размеры, в идеале 400х400х200 мм Хорошая вентиляция, чтобы система была тихой Возможность установки радиатора 280мм Штатные места под 140мм вентиляторы (субъективно не хочу другие)

Прочитал анонс нового корпуса, что-то вроде SilverStone PS15 PRO, и стал ждать в продаже, но мой текущий корпус неожиданно быстро купили. Что же делать? Пошел в гараж и на очень скорую руку (на один — два месяца ведь делаю все!) сделал каркас корпуса, ровно под требования и даже покрасил его краской т.к. была открытая банка. Материнская плата на тот момент была серии TUF, так что красил в том же стиле (кто-то подумает, что тяп ляп, но нет, я художник, я так вижу :-)

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Статью писать не планировал, поэтому фотографии сборки отсутствуют к сожалению. Но собирал корпус опять же из обрезков алюминиевого профиля который был под рукой, вертикальные стойки из уголка 30х30мм, горизонтальные и заднюю стенку из прямоугольной трубы 30х15мм. Крепил в основном все на заклепки и стяжки, чтобы поддержать стиль.

Корпус который я ждал, оказался косячный — под радиатор оставили крайне мало места по высоте, что меня совершенное не устраивало. Более того, шло время, но в каждом новом корпусе я находил какой-то недостаток. Компьютер переехал с дачи домой, где у меня прямо скажем паршивое рабочее место, стол так вообще лист ЛДСП найденный на помойке.

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Краткое описание конфига компьютера и изменений которые случились. По нынешним меркам это конечно уже не модно и современно, но хотя бы понятно, что эта сборка не самая экономичная в плане энергопотребления.



Конфигурация компьютера Конфигурация компьютера Процессор AMD Ryzen 3600 -> 3900XT -> 5900X Материнская плата ASUS TUF B450M-PRO -> MSI MAG B550M Оперативная память G. Skill TridentZ RGB 2x16Gb Видеокарта Gainward GS 1080Ti -> Palit Gamerock 3080Ti Блок питания Corsair HX850 -> SF750 Диск #1: Samsung 970 Evo Plus 1Tb -> ADATA Legend 960 2Tb Диск #2: PNY CS900 1Tb -> Gigabyte Aurus 2Tb Охлаждение Deepcool Castle 280 RGB + их же вентиляторы и лента



Из значимых изменений можно отметить:

Полный отказа от накопителей формата 2.5″ и 3.5″ в пользу двух M.2 слотов.

Перемещение радиатора и вентиляторов между передней, верхней и нижней панелью корпуса.

Замену блока питания с целью освобождение нижней части корпуса, все же видеокарта это основной источник тепла, а значит и шума. Повторюсь, компьютер должен быть тихим, видеокарта и блок питания обычно вообще не издают шума, остаются 4 вентилятора по 20дб = уровень шума низкий.

Из явных минусов — совсем уж никакой внешний вид, дешманская кнопка питания и перезагрузки (снял с какого то бюджетного корпуса). Ну и в целом рабочее место выглядит убого. Было принято решение о необходимости перемен. Первым делом занялся столешницей, склеил дубовый щит, который для верности залил эпоксидной смолой. Это был первый опыт, так что косяков вылезла масса.

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Следующим шагом, сделал полку нужно формы. Материал все тот же массив дуба, напиленный из необрезной доски. Использовал обрезки, поэтому в средней части направление рисунка не совпадает с крайними рейками.

Для крепежа к стене использовал имеющиеся в наличие уголки. Каждый выдерживает до 36кг. Заманчиво конечно было сделать скрытый крепеж, но отказался от идеи по ряду причин.

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Странная форма полки, с вырезом, имеет двойной смысл — вентиляция и визуализация. Как вы наверное поняли, концепция охлаждения проста, холодный воздух подается снизу, а горячий выбрасывается сверху. Данный ракурс показывает то, как я вижу компьютер со своего кресла.

Все из того же материала изготовил переднюю и заднюю панель (от пола до видеокарты). Корпус стоит ко мне боком, поэтому кнопки питания и перезагрузки, индикаторы работы компа и диска разместил на дополнительной рейке, а USB 3.0 порты разместил на боковой стойке.

Блок питания в очередной раз переехал, с ним вообще много заморочек из-за короткого кабеля питания материнской платы. В целом, можно подумать еще над двумя панелями, под материнскую плату, чтобы спрятать провода и на заднюю стенку, над видеокартой (хотел её сделать уже сейчас, но там только две точки крепления, надо еще подумать). А если заказать еще стекло на боковую стенку, то каркас превратится в корпус.

Отдельный вопрос винты крепления передней панели, изначально их не было и панель крепилась изнутри на три винта (к четвертому сложно подлезть). Но, держалось все не очень надежно, решил закрепить насквозь и сделать акцент на винтах, для чего покрасил места крепления черным (согласен, что решение спорное).

Общий вид с общим светом и только с подсветкой. В целом стало заметно лучше, особенно радует, что полка стала аккуратной, но не радует кабельный органайзер, надо выбрать замену (буду рад советам).

не удержался от пресета в лайтрумеВот такая получилась история о корпусе, который вовсе не корпус, который должен был прожить всего пару месяцев, а в итоге живет 4-й год, поменялся сам и поменял свое окружение. Теперь даже не знаю, когда куплю себе новый корпус, скорее наоборот, есть мысль сделать все то же самое, но уже нормально.

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Спасибо всем, кто дочитал до конца!