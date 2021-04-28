В 2025 году Россия планирует выйти из проекта Международной космической станции (МКС)
В апреле 2021 года на проведении совещания, возглавляемого Президентом Российской Федерации, было принято решение о выходе России из проекта МКС, и о создании своей, Российской орбитальной станции. Информация об этом была озвучена на телеканале «Россия 1».
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Старт проекта МКС был осуществлен в 1998 году. В котором приняли участие 15 членов, из которых основными участниками являлись Россия, Канада, США, Япония. Строительство МКС было начато на орбите с ноября 1998 года, и уже в июле 2000 года на нее прибыл первый экспедиционный экипаж. Их сменщики, и по сей день, меняя предыдущих, выполняют свою работу на орбите. За все время эксплуатации МКС на ее борту было проведено более 2 тысяч научных экспериментов.
Проект МКС является самым дорогим инженерным проектом за все историю человечества. В эксплуатации МКС находится уже 22 года, а для объекта находящегося в космосе, такой срок эксплуатации является рекордно большим. За такой сверхдлинный срок эксплуатации оборудование МКС выработало свой ресурс более чем на 80%. Старению подвергся так же и корпус МКС, уже были случаи нарушения герметичности. Были найдены трещины в обшивке, которые были загерметизированы, но незначительная утечка воздуха продолжается, и по сей день.
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По мере дальнейшего старения корпуса, может случиться непоправимое, и ценой этому могут оказаться жизни членов экипажа. А такая цена недопустима. По заключению экспертов, после 2025 года на МКС прогнозируется лавинообразный выход из строя важной аппаратуры, и ее замена в таких объемах не представляется возможной. Так что дальнейшее финансовое проекта МКС, экономически не выгодно.
Кроме того к принятию решения выхода России из программы МКС, еще и подтолкнула постоянно ухудшающаяся политическая обстановка со странами, участницами проекта. Можно сколько угодно долго говорить, о том, что политика остается на земле, что на орбите космонавты не подвластны ее влиянию. Но ведь мы понимаем, что это не так, технический шпионаж был, и будет. Технические, биологические и другие открытия, сделанные нашим экипажем должны быть достоянием России. Интересы своего государства превыше всего. Поэтому еще и по этой причине Россией и было принято решение о выходе из проекта МКС, и о создании своей, Российской орбитальной станции. Экземпляр нового модуля уже произведен, изначально он был предназначен для ныне действующей МКС, но планы меняются, и теперь он будет основой для новой, Российской орбитальной станции.
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