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Человек всегда эволюционировал под воздействием окружающей среды, развивался и совершенствовался по мере своего развития.

Этот процесс является постоянным и некоторые изменения мы можем наблюдать прямо сейчас.

Пользователи соц. сетей по всему миру замечают одну удивительную особенность. Вот как описывает это один из них: фото Pinwan ByArsT Так случилось, что по некоторым причинам в данный момент я живу с родителями в своем родном городе. Жизнь в отчем доме естественно неизбежна без указаний и придирок родителей. Буквально несколько дней назад мама мимолетом сказала мне: меньше играй с мобильным телефонам, дай отдохнуть глазам, мозгу и пальцам.

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Сначала я не воспринял эту фразу всерьез, ведь все мы люди взрослые и можем позаботиться о себе. Однако когда я внимательно посмотрел на свои пальцы, я понял кое-что очень важное: мой мизинец начал деформироваться!

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ByArsT photo

Причина деформации на самом деле очень проста: длительная поддержка тяжелого мобильного телефона, в результате чего мизинец изгибается и деформируется.

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На самом деле, до 2020 года я был страстным любителем мобильных телефонов с маленьким экраном. Последним мобильным телефоном с маленьким экраном, который я использовал, был iPhone 8, его я купил в 2017 году.





После iPhone 8 первым телефоном с так называемым «большим экраном», который я купил, был iPhone 11. С тех пор мой мизинец перешел в состояние деформации.

Для меня недостатки телефона с большим экраном перевешивают достоинства. Позвольте мне сначала сказать, что я не являюсь пользователем, который любит смотреть видео или играть в игры на своем мобильном телефоне. Большинство повседневных потребностей - это набор текста и ответ на звонки, поэтому у меня почти нет шансов ощутить преимущества мобильных телефонов с большим экраном. (просмотр фильмов и игр).

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Достоинств для меня не много, а недостатков уйма.

Во-первых, это проблема с экраном, из-за большого экрана мне неудобно работать одной рукой. Даже если я печатаю одной рукой, то часто не могу дотянуться до нужной мне иконки.

Кроме экрана, это вес. Помимо необратимой травмы мизинца, ощущение тяжести в руке также вызывает дискомфорт.

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Сейчас я пользуюсь IPhone 11, он значительно лучше, чем флагманы Android.

До IPhone 11 я пользовался так называемым «компактным флагманом» от Meizu, который меня больше всего впечатлил. Этот телефон имеет размер экрана 6,2 дюйма, использует мобильную платформу Snapdragon 888+ и имеет четырехъядерный процессор, 2K + 120 Гц. изогнутый экран. Общее впечатление о себе он оставил очень хорошее.





Несколько лет назад 6,2-дюймовый мобильный телефон считался мобильным телефоном с большим экраном, и для женщин с маленькими руками управление одной рукой могло оказаться весьма затруднительным. По совпадению, при запуске продукта Mi 12 Xiaomi рекламировала, что Mi 12 — это флагман небольшого размера с лучшим управлением одной рукой, с размером экрана 6,28 дюйма.





iPhone 12 mini — это первый продукт серии mini, выпущенный Apple, а также он признан самым удобным мобильным телефоном с маленьким экраном на рынке Размер экрана составляет всего 5,4 дюйма, и нет необходимости работать двумя руками.





Сегодня размер флагманских мобильных телефонов достиг более 6,7 дюймов. Для мобильных телефонов со складным экраном размер и толщина в развернутом виде еще больше. Увеличение размера конечно же напрямую касается и веса смартфонов.





Например, Mi 10 Extreme Commemorative Edition с корпусом весом 221,8 г точно заставит вас привыкнуть пользоваться рюкзаком. Другой пример — Mi 11 Ultra, с массой 234 г и революционным дизайном с двумя экранами спереди и сзади. Он определенно с трудом поместиться в карман Ваших брюк. Или vivo X80 Pro с массой 219 г, или OPPO Find X5 Pro, с весом 218 г.





В процессе постоянного «увеличения» веса мобильных телефонов выпуск чипов Snapdragon 888 и Snapdragon 8 Gen 1 является поворотным моментом. Поскольку Qualcomm переняла тех процесс Samsung в этих двух поколениях продуктов, чип выделял много тепла, которое когда-то называли «огненным драконом». Что бы "приручить дракона", производителям необходимо увеличивать размер испарительной камеры и соответственно вес и размер смартфонов на выходе превышал 200 грамм, и только с выпуском Snapdragon 8+ Gen 1, вес мобильных телефонов постепенно уменьшился и снова достиг уровня менее 200 г.





Стоит упомянуть, что по заявлениям врачей если кость деформируется, это нанесет большой вред здоровью человека. Особенно в последние два года все новые добавленные функции и более мощные технологии смещены в сторону самых флагманских (самых толстых) моделей.





Возьмем в качестве примера Apple. В настоящее время лучшие технологии будут размещены только на iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, и даже ходят слухи, что будущие новые технологии будут добавляться только в Pro Max.]То же самое верно и для производителей Android-смартфонов, таких, как Xiaomi 12S Ultra, который весит целых 225 г и имеет толщину 9,06 мм. Многим потребителям сложно носить такие размеры и вес, но из-за невозможности выбора они вынуждены ходить с "кирпичом".





С проникновением в жизнь мобильных телефонов, таких как я, потребителей с деформированными пальцами будет становиться все больше, и эти явления будут учащаться.

Надеюсь производители найдут компромисс который устроит всех пользователей!