Компания Skyroot Aerospace Private Limited продолжает испытания в аэрокосмической отрасли

18 ноября 2022 года на острове Срихарикота в Индии был запущен в космос первый коммерческий ракетный комплекс Индии.

Это был исторический момент, который, к сожалению, не достиг полного успеха.

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Эта коммерческая ракета принадлежит индийской компании Skyroot Aerospace Private Limited. Она была основана в июне 2018 года и насчитывает около 200 человек. Это крупнейшая в Индии частная космическая стартап-компания. Она дважды получала Индийскую национальную премию и на данный момент привлекла 526 миллионов долларов инвестиций.

Ракета называется Vikram-S, в честь Викрама Сарабхая, отца индийской космической программы. Это одноступенчатая суборбитальная твердотопливная ракета. На разработку ушло два года и используются конструкции из углеродных композитов, компоненты 3D-печати и другие технологии.

Ракета имеет высоту 8 метров и имеет пиковую вакуумную тягу 7 тонн, которая может отправить груз массой 83 килограмма на высоту 100 километров.

Первый запуск является демонстрацией технологии и используется для проверки технологии, используемой в ракете орбитального класса «Викрам-1», которую планируется запустить в следующем году.

Через 155 секунд после старта ракета достигла максимальной высоты 89,5 километров, а ее скорость достигла 5 Маха через 20 секунд, однако уже через 5 минут полета она врезалась в Бенгальский залив.

На экране телеметрии видно, что корпус ракеты взорвался после старта, но сигнал телеметрии все равно передавался обратно на наземную станцию.

По официальному плану высота полета ракеты планируется превысить 100 километров и выйти в суборбитальное пространство, но если она превысит 60 километров, то это будет считаться успехом.





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