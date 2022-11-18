После выхода Snapdragon 8 Gen2 Xiaomi сразу объявила, что им будет оснащен новый флагман, но не подтвердила название модели.
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Несколько дней назад в Интернете появилось изображение упаковки Mi 14. Пользователи сети оставили сообщения о том, что если это снимет «проклятие нечетных чисел», пропустить 13 и сразу перейти к 14?
Также есть предположения, что он просто дополняет MIUI 14.
Однако, что касается упаковки, есть большая вероятность, что это фотошоп основанный на Mi 12s PS, и у Xiaomi нет причин использовать почти такую же упаковочную коробку. Но на самом деле Xiaomi не снимет 13-ю серию, и это нельзя полностью исключать.
На снимке показана упаковка Xiaomi 12s.
Предыдущие рендеры показывают, что дизайн «Xiaomi 13/14» претерпел значительные изменения, в том числе использование такой же прямоугольной формы краев, как у iPhone 14, 6,2-дюймового прямого экрана с чрезвычайно узкими рамками спереди, квадратный модуль камеры на задней панели и основная камера. Обновленный сенсор камеры серии Sony IMX8, 50 мегапикселей.
Кроме того, ожидается, что это поколение серии Mi 13/14 впервые будет поддерживать ультразвуковые широкоэкранные отпечатки пальцев, оснащено флэш-памятью UFS 4.0 и т. д.