Xiaomi выпустила смартфон посвященный популярному китайскому актеру YIBO

Xiaomi выпустила смартфон с не очень благозвучным для русского уха названием Xiaomi YIBO



реклама

Задняя часть крышки мобильного телефона украшена модными элементами граффити официального представителя Ван Ибо.

Ван Ибо — китайский актёр, певец, рэпер, танцор, телеведущий и профессиональный мотогонщик. В 2014 году дебютировал в составе южнокорейско-китайского бой-бэнда UNIQ.





В то же время на задней крышке используется усовершенствованная версия голографической печати с двойным изображением и текстом. Благодаря точному выравниванию 1 миллиона микроизображений и 1 миллиона микролинз логотип «RACING» увеличивается в 150 раз и подвешен на 10 мм над граффити. Кроме того, площадь плавающего узора в 10 раз больше, чем у предыдущего поколения, благодаря чему достигается трехмерный эффект, прорывающий границы пространства на плоскости.

Кроме того, версия Redmi Note 12 оснащена 200-мегапиксельной основной камерой Samsung, а модель — HPX. Этот датчик не только имеет 200 мегапикселей, но также оснащен передовой технологией DTI, которая не только разделяет каждый пиксель по отдельности, но и повышает светочувствительность для захвата четких и ярких изображений.

рекомендации 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри 4090 в Регарде, цена норм RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Цена машины составляет 2599 юаней, порядка 22 тысячи рублей по курсу за версию 8 ГБ + 256 ГБ.