Xiaomi выпустила смартфон с не очень благозвучным для русского уха названием Xiaomi YIBO
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Задняя часть крышки мобильного телефона украшена модными элементами граффити официального представителя Ван Ибо.
Ван Ибо — китайский актёр, певец, рэпер, танцор, телеведущий и профессиональный мотогонщик. В 2014 году дебютировал в составе южнокорейско-китайского бой-бэнда UNIQ.
В то же время на задней крышке используется усовершенствованная версия голографической печати с двойным изображением и текстом. Благодаря точному выравниванию 1 миллиона микроизображений и 1 миллиона микролинз логотип «RACING» увеличивается в 150 раз и подвешен на 10 мм над граффити. Кроме того, площадь плавающего узора в 10 раз больше, чем у предыдущего поколения, благодаря чему достигается трехмерный эффект, прорывающий границы пространства на плоскости.
Кроме того, версия Redmi Note 12 оснащена 200-мегапиксельной основной камерой Samsung, а модель — HPX. Этот датчик не только имеет 200 мегапикселей, но также оснащен передовой технологией DTI, которая не только разделяет каждый пиксель по отдельности, но и повышает светочувствительность для захвата четких и ярких изображений.
Цена машины составляет 2599 юаней, порядка 22 тысячи рублей по курсу за версию 8 ГБ + 256 ГБ.