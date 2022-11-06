Короткие имена, расшифровка видео и группы в группах (за похожее обновление захейтили WhatsApp)

Telegram представила обновление, с ним появилась возможность создавать обсуждения в группах на 200 и более участников (группы в группах, да-да) до конца текущего года эта функция должна появиться и маленьких сообществах. Администраторы могут включить эту функцию в настройках, а так же делегировать управление групп другим пользователям.

Еще одно нововведение это возможность покупать коллекционные публичные имена для профилей и каналов. Купить и продать их можно на Fragment. Например, никнейм @auto был продан за 1.4 млн$. Основное отличие этих имен, то что они могут быть до 5 символов.

Следующая новая возможность - переводить видео сообщения в текст. С подпиской Premium, у видео сообщения появится стикер, нажав на который искусственный интеллект преобразит аудио из сообщения в текст. Очень удобно когда у вас нет возможности прослушать сообщение.Так же в пакет обновлений входят: новый ночной режим для IOS, возможность увеличения текста на Android, визуальные улучшения, а так же новые анимированные эмодзи и реакции.