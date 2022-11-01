Компания Xiaomi только сегодня отчиталась о первых продажах своего очередного хита Redmi Note 12, которые уже превысили 350 тысяч единиц, а уже интригует нас характеристиками своей будущей новинки Xiaomi Mi 13 Pro

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

<b>RTX 3060 дешевле 30 тр</b> - это за гроши

<b>RTX 3060 дешевле 30 тр</b> - это за гроши

Поскольку производители чипов анонсировали релиз своих новинок Dimensity 9200 и Snapdragon 8 Gen2, которые дебютируют один за другим 8 и 15 ноября соответственно. Флагманы Android-смартфонов также представят свое новое поколение.Как уже ранее было известно дорожная карта этих новинок будет выглядеть следующим образом



реклама

Тот же осведомитель под ником Йогеш Брар несколько дней назад заранее опубликовал полный список конфигураций Xiaomi Mi 13 Pro. А именно:

- 6,7-дюймовый дисплей E6 2K LTPO

- Процессор Snapdragon 8 Gen2

- 8/12 ГБ ОЗУ

- 128/256/512 ГБ ПЗУ

- Задняя камера: 50 миллионов пикселей (1-дюймовый Sony IMX989) + 50 миллионов пикселей сверхширокоугольный + 50 миллионов пикселей телеобъектив

- Фронтальная камера: 32 миллиона пикселей

- Система MIUI 14 с Android 13

- Аккумулятор 4800 мАч, быстрая зарядка 120 Вт

- чип изображения Surging C2 + чип зарядки Surging P2



Информация об основной камере совпадает с предыдущим заявлением, что Sony IMX989 является совместной разработкой Xiaomi и Sony и на текущий момент это «потолок» мобильной оптики.

Основатель Xiaomi Лэй Цзюнь сообщил, что стоимость разработки Sony IMX989 составила 15 миллионов долларов США, а Xiaomi и Sony заплатили половину. Это не только огромная веха для Xiaomi, но и веха в области мобильных устройств.

рекомендации iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок -35% на S22 Ultra в Ситилинке 3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке <b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b> -35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке Цена RTX 3050 приблизилась к 20 тр 3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 40тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Gigabyte RTX 4090 в Регарде, цена норм 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

По сравнению с iPhone 13 Pro Max (почему именно с этой моделью идет сравнение для нас загадка), Sony IMX989 имеет увеличение светочувствительной области на 72%, увеличение светочувствительной способности на 76%, увеличение скорости камеры на 32,5% и увеличение скорости запуска на 11%.