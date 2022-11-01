Поскольку производители чипов анонсировали релиз своих новинок Dimensity 9200 и Snapdragon 8 Gen2, которые дебютируют один за другим 8 и 15 ноября соответственно. Флагманы Android-смартфонов также представят свое новое поколение.Как уже ранее было известно дорожная карта этих новинок будет выглядеть следующим образом
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Тот же осведомитель под ником Йогеш Брар несколько дней назад заранее опубликовал полный список конфигураций Xiaomi Mi 13 Pro. А именно:
- 6,7-дюймовый дисплей E6 2K LTPO
- Процессор Snapdragon 8 Gen2
- 8/12 ГБ ОЗУ
- 128/256/512 ГБ ПЗУ
- Задняя камера: 50 миллионов пикселей (1-дюймовый Sony IMX989) + 50 миллионов пикселей сверхширокоугольный + 50 миллионов пикселей телеобъектив
- Фронтальная камера: 32 миллиона пикселей
- Система MIUI 14 с Android 13
- Аккумулятор 4800 мАч, быстрая зарядка 120 Вт
- чип изображения Surging C2 + чип зарядки Surging P2
Информация об основной камере совпадает с предыдущим заявлением, что Sony IMX989 является совместной разработкой Xiaomi и Sony и на текущий момент это «потолок» мобильной оптики.
Основатель Xiaomi Лэй Цзюнь сообщил, что стоимость разработки Sony IMX989 составила 15 миллионов долларов США, а Xiaomi и Sony заплатили половину. Это не только огромная веха для Xiaomi, но и веха в области мобильных устройств.
По сравнению с iPhone 13 Pro Max (почему именно с этой моделью идет сравнение для нас загадка), Sony IMX989 имеет увеличение светочувствительной области на 72%, увеличение светочувствительной способности на 76%, увеличение скорости камеры на 32,5% и увеличение скорости запуска на 11%.