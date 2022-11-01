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Lidre440 За пост начислено вознаграждение
Xiaomi Mi 13 Pro может быть анонсирован уже в этом месяце
Компания Xiaomi только сегодня отчиталась о первых продажах своего очередного хита Redmi Note 12, которые уже превысили 350 тысяч единиц, а уже интригует нас характеристиками своей будущей новинки Xiaomi Mi 13 Pro
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Поскольку производители чипов анонсировали релиз своих новинок Dimensity 9200 и Snapdragon 8 Gen2, которые дебютируют один за другим 8 и 15 ноября соответственно. Флагманы Android-смартфонов также  представят свое новое поколение.Как уже ранее было известно дорожная карта этих новинок будет выглядеть следующим образом 

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 Тот же осведомитель под ником Йогеш Брар несколько дней назад заранее опубликовал полный список конфигураций Xiaomi Mi 13 Pro. А именно: 

- 6,7-дюймовый дисплей E6 2K LTPO

- Процессор Snapdragon 8 Gen2

- 8/12 ГБ ОЗУ

- 128/256/512 ГБ ПЗУ

- Задняя камера: 50 миллионов пикселей (1-дюймовый Sony IMX989) + 50 миллионов пикселей сверхширокоугольный + 50 миллионов пикселей телеобъектив

- Фронтальная камера: 32 миллиона пикселей

- Система MIUI 14 с Android 13

- Аккумулятор 4800 мАч, быстрая зарядка 120 Вт

- чип изображения Surging C2 + чип зарядки Surging P2

Информация об основной камере совпадает с предыдущим заявлением, что Sony IMX989 является совместной разработкой Xiaomi и Sony  и на текущий момент это «потолок» мобильной оптики. 

Основатель Xiaomi Лэй Цзюнь сообщил, что стоимость разработки Sony IMX989 составила 15 миллионов долларов США, а Xiaomi и Sony заплатили половину. Это не только огромная  веха для Xiaomi, но и веха в области мобильных устройств.

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По сравнению с iPhone 13 Pro Max (почему именно с этой моделью идет сравнение для нас загадка), Sony IMX989 имеет увеличение светочувствительной области на 72%, увеличение светочувствительной способности на 76%, увеличение скорости камеры на 32,5% и увеличение скорости запуска на 11%.

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Повторяй эту мантру почаще.
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terenty79
23:04
1сранцы под линукс свою поделку так и не осилили запилить. только в муках родился кривой сервер, на чем и померло. если эти запилить не шмогли, то че с остальных взять, когда они только обои перепаков...
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kilobait3
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Руки просто из зада растут. У ламеров всегда кто то и что то виновато.
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Andru Smith
22:45
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Andru Smith
22:43
Их уже вернули, арестовав активы западных компаний)))
Есть ли шансы у РФ вернуть заблокированные в США $300 млрд – как ЦБ может сделать это уже сегодня
Ляд
22:42
Если так рассуждать, то для интела следующий год вообще последний? У них то вообще ничего не получается, ни видеокарты, ни процы, из HEDT их выкинули Threadripper-ами, с "серверов" скоро совсем выкину...
Для AMD следующий год будет не таким лёгким, как ожидалось
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