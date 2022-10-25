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Экраны-водопады приходят в средний ценовой сегмент с Redmi Note 12 Pro+ и Realme 10 Pro
В ближайшие две недели будут представлены новинки, которые пошатнут устоявшийся постулат о том, что покатые грани - удел премиум линейки смартфонов.
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Долгое время изогнутые грани были отличительной чертой смартфонов верхнего ценового сегмента.

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Однако уже очень скоро компании realme и xiaomi представят свои новинки с изогнутыми граями в среднем ценовом сегменте.


3 ноября компания представит миру первые модели Realme 10 Pro.
В новинке, как видно на постере, будут не только изогнутые грани, но и самая тонкая  нижняя рамка. Так же будущей  новинке пророчат  50-Мп OIS-камеру и новый процессор  MediaTek Dimensity 1080. Об этом в своем сообщении  пользователям любезно сообщил известный информатор Digital Chat Station.



Не отстает от конкурентов и компания Xiaomi, которая представит свой хит продаж даже раньше. А именно, уже  27 октября, будет представлен в числе прочих Redmi Note 12 Pro+
 

Новинка от бренда Xiaomi так же будет базироваться на процессоре MediaTek Dimensity 1080. Однако сенсор камеры здесь будет по больше - целых 200 мегапикселей. 
Так что хотим мы с Вами или нет, дисплеи с изогнутыми краями похоже приходят в средний ценовой сегмент. А что Вы думаете по этому поводу? Будет интересно прочитать в комментариях.

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#xiaomi #realme #mediatek dimensity 1080
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