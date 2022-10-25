Долгое время изогнутые грани были отличительной чертой смартфонов верхнего ценового сегмента.
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Однако уже очень скоро компании realme и xiaomi представят свои новинки с изогнутыми граями в среднем ценовом сегменте.
3 ноября компания представит миру первые модели Realme 10 Pro.
В новинке, как видно на постере, будут не только изогнутые грани, но и самая тонкая нижняя рамка. Так же будущей новинке пророчат 50-Мп OIS-камеру и новый процессор MediaTek Dimensity 1080. Об этом в своем сообщении пользователям любезно сообщил известный информатор Digital Chat Station.
Не отстает от конкурентов и компания Xiaomi, которая представит свой хит продаж даже раньше. А именно, уже 27 октября, будет представлен в числе прочих Redmi Note 12 Pro+
Новинка от бренда Xiaomi так же будет базироваться на процессоре MediaTek Dimensity 1080. Однако сенсор камеры здесь будет по больше - целых 200 мегапикселей.
Так что хотим мы с Вами или нет, дисплеи с изогнутыми краями похоже приходят в средний ценовой сегмент. А что Вы думаете по этому поводу? Будет интересно прочитать в комментариях.