В ближайшие две недели будут представлены новинки, которые пошатнут устоявшийся постулат о том, что покатые грани - удел премиум линейки смартфонов.

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Долгое время изогнутые грани были отличительной чертой смартфонов верхнего ценового сегмента.

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Однако уже очень скоро компании realme и xiaomi представят свои новинки с изогнутыми граями в среднем ценовом сегменте.





3 ноября компания представит миру первые модели Realme 10 Pro.

В новинке, как видно на постере, будут не только изогнутые грани, но и самая тонкая нижняя рамка. Так же будущей новинке пророчат 50-Мп OIS-камеру и новый процессор MediaTek Dimensity 1080. Об этом в своем сообщении пользователям любезно сообщил известный информатор Digital Chat Station.













Не отстает от конкурентов и компания Xiaomi, которая представит свой хит продаж даже раньше. А именно, уже 27 октября, будет представлен в числе прочих Redmi Note 12 Pro+



Новинка от бренда Xiaomi так же будет базироваться на процессоре MediaTek Dimensity 1080. Однако сенсор камеры здесь будет по больше - целых 200 мегапикселей.

Так что хотим мы с Вами или нет, дисплеи с изогнутыми краями похоже приходят в средний ценовой сегмент. А что Вы думаете по этому поводу? Будет интересно прочитать в комментариях.

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