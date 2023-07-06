Популярность Лукашенко набирает обороты

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о распаде миропорядка, созданного после Второй мировой войны. По мнению А. Лукашенко, в будущем времени развитие планеты будет зависеть от стран Азии, Африки и Ближнего Востока.

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Корреспондент беларусского информационного издания БЕЛТА рассказал о том, что президент Беларуси считает, что планету ожидает переход к многополярности и этот переход невозможно остановить никакими способами – ни военными, ни мирными. Глава государства также обратил внимание на то, что мировой порядок, установленный после Второй мировой войны, уже не существует. Из истории известно, что в установлении миропорядка после Второй мировой войны большую роль сыграл Советский Союз (СССР), США и некоторые из стран Европы. По мнению президента Белоруссии, мир больше не живет «по понятиям».



Учитывая то, как А. Лукашенко недавно спас Москву от местечковых «разборок» между ЧВК «Вагнер» и министром обороны РФ и то как он не стесняется в своих выражениях, Александр Лукашенко высказывает то, что в данный момент времени у большинства людей находится на уме.

Александр Лукашенко

Было бы здорово если бы президент Беларуси остановил весь этот политический цирк, происходящий сейчас на планете «Земля», потому что складывается такое впечатление, что все стороны конфликта перестали дружить с логикой, совершают действия себе во вред и поддаются неконтролируемым эмоциям, несущимся и набирающим обороты как поток снежной лавины.



Напомним, что Александр Лукашенко является весьма уникальным политиком, поскольку он способен на сохранение адекватности несмотря на ситуацию. Президент Беларуси одинаково хорошо относится ко всем сторонам конфликта и старается занимать нейтральную позицию там, где это возможно. При этом А. Лукашенко во многом напоминает японского самурая, который не бросает слов на ветер, отвечая за свои слова делами. Пожелаем нашему беларусскому «бэтмэну» удачи.

Александр Лукашенко во время беспорядка. Минск. 23.08.2020 © BELTA / AFP.

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