Безвизовый въезд сохранён для десяти стран-членов организации.

Правительство Индонезии остановило безвизовый въезд в страну для жителей государств, не входящих в организацию АСЕАН (ASEAN). Таким образом, для граждан 159 стран, находящихся за пределами АСЕАН (ASEAN) въезд на территорию Индонезии станет более дорогим, долгим и трудозатратным. Официальной причиной такого действия стали опасения властей Индонезии по поводу общественного порядка и уровня заболеваемости в стране.



Перед принятием подобного шага власти страны заявляли о преследовании туристов, нарушавших правила поведения в стране. Примерами подобных нарушений были езда на мотоцикле без шлема, позирование обнажёнными на фоне священных мест и некоторые другие поступки. Кроме собственно нарушений порядка, причиной также стала ситуация со здравоохранением в государстве – многие иностранные туристы приезжали в Индонезию, не имея никаких сертификатов, подтверждающих своё здоровье, чем вызывали подозрения у местного министерства здравоохранения.



Остановка безвизового въезда считается временной, то есть чисто в теории есть вероятность того, что в будущем безвизовый въезд может вернуться. А пока все туристы вынуждены получать индонезийскую визу в представительствах страны за границей или онлайн через интернет.

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Туристы в Индонезии. Фото: Associated Press.

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Напомним, что отмена визовых требований для путешественников в Индонезию действовала с 2016 года и распространялась на жителей 169 стран, включая 10 стран из ассоциации АСЕАН (ASEAN).



Ассоциация АСЕАН была образована 8 августа 1967 года в городе Бангкок. В настоящий момент членами ассоциации являются следующие государства мира: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины. Название ассоциации является аббревиатурой от «Association of South East Asian Nations», что дословно означает Ассоциацию наций Юго-Восточной Азии.



