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Предисловие

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В данной статье мы немного отойдём от темы географии, философии и буддизма, которым были посвящены несколько предыдущих материалов. Данная статья будет отчасти посвящена путешествиям и в большей степени будет содержать обзор на транспортное средство для путешествий. Давайте немного поразмыслим о том, как вообще можно путешествовать по планете и как туризм связан с мотоциклами.

Количество колёс

Многие жители государств, расположенных на территории СНГ и бывшего СССР, рано или поздно задавали себе в жизни вопросы на тему путешествий, приключений и изучения окружающего мира. В наше неспокойное время этот вопрос, кажется, стоит особым образом, поскольку жители РФ сейчас не имеют возможности спокойно и беспрепятственно путешествовать по всему земному шару в силу сложившейся политической обстановки. Про жителей государства Украина вообще лучше не говорить, потому что многие из них в прямом смысле лишились дома, страны и вынуждены бежать куда глаза глядят. Учитывая текущие условия жизни в странах СНГ, стоит также помнить о том, что большинство стран бывшего СССР по разным причинам не имеют большого количества дорог высокого качества, и большая часть жителей не являются миллионерами. Поэтому, в данной статье мы рассмотрим весьма необычный, но в то же время очень увлекательный вид путешествий и транспортного средства для него. Как вы уже, наверное, догадались, речь сегодня пойдёт о путешествиях на мотоцикле.



Почему именно на мотоцикле, а не на автомобиле с четырьмя колёсами ? Ответ очень прост. Во-первых, современные автомобили стоят безумных денег, особенно, если посмотреть на цены на электромобили. Думаю, не каждый житель села или посёлка городского типа готов отдать три с половиной миллиона российских рублей за топовую комплектацию Москвича на базе китайского JAC. Во-вторых, путешествие в туристическом автобусе не даёт свободы действий. Пассажир автобуса не может элементарно остановиться в том месте, где он хочет, чтобы подышать воздухом, сделать красивый кадр фотокамерой на память или просто сходить в туалет. И в-третьих, ни один вид транспорта, кроме двух-колёсных велосипедов и мотоциклов, не даёт настоящего эффекта присутствия, не передаёт ощущений скорости и ветра. Кроме того, только мотоциклы и велосипеды позволяют увидеть окружающий мир «голым» глазом, не искажённым стеклом, протянуть руку пасущейся корове или овце, вдохнуть запах листьев с дерева или травы с поля, помахать перчаткой пешеходу или продавцу из посудной лавки. Но и это не все причины. Только двух-колёсные транспортные средства позволяют проехать в узкие или непролазные места, куда никогда не проедет тяжёлый туристический автобус.

Тип мотоцикла

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Итак, мы поняли, что будем размышлять о мотоцикле. Однако, количество двух-колёсных повозок в мире сегодня очень велико, стоимость их также бывает сильно разной. Что из мотоциклов выбрать для неторопливого туризма ? После рассмотрения множества вариантов, мы склоняемся к универсальному типу мотоциклов и тому есть несколько причин.



Универсальные мотоциклы, в отличие от узко специализированных, одинаково приспособлены как для дорог общего пользования, так и для лёгкого бездорожья. Количество и качество дорог в странах СНГ не идеально, и специализированные «повозки» рано или поздно столкнутся с ограничениями.



Так например, чисто дорожный мотоцикл не сможет съехать на бездорожье, и даже если съедет туда, то покрышки рано или поздно «закончатся», а делать ремонт в поле посреди овец мало кто захочет. Чисто внедорожный мотоцикл типа «эндуро» будет явно зря молотить асфальт, когда закончится бездорожье. Помимо неприятной вибрации от «зубастой» резины и сжигания лишнего топлива, у внедорожных мотоциклов есть ещё одна крайне неприятная особенность, делающая их неудобными для путешествий. Внедорожные мотоциклы имеют колёса увеличенного диаметра, а подвеска имеет очень большой ход. Всё это делает посадку неудобной и ненадёжной – малейшая ошибка вождения из-за невнимательности будет означать падение на землю, что ни в коем случае не допустимо когда ты везёшь на мотоцикле кроме себя ещё несколько баулов с ценным багажом.





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После изучения рынка современных мотоциклов, был найден вариант, очень похожий на универсальный. Он – одновременно и дорожный, и слегка бездорожный. На нём можно перевозить не только людей, но и некоторые грузы, при условии правильного их закрепления на багажнике. Мотоцикл одновременно обладает небольшим расходом топлива и топливным баком, способным прокормить «железного жеребца» до следующей заправочной станции, чего, кстати, не скажешь о современных электромобилях. Не будем ходить вокруг да около. Рассмотрим китайский мотоцикл с незамысловатым названием Intruder 200.



Судя по информации в интернете, этот мотоцикл является улучшенной версией других мотоциклов с похожими характеристиками. Конкретно данная обозреваемая модель, судя по заявлению производителя, появилась на рынке осенью 2022 года. Мотоцикл использует довольно старые и не всегда высоко эффективные, но в то же время проверенные временем и потому надёжные решения.



Например, двигатель внутреннего сгорания (ДВС) в нём стоит карбюраторного типа, что считается стариной, но при этом такая древность вообще не зависит от электрики, и если ваш аккумулятор сломается, вы спокойно заведёте ДВС с механического кик-стартера и поедете дальше до любого места, где есть аккумуляторы.



Передние и задние покрышки имеют одинаковый диаметр, что покажется странным современному водителю мотоцикла класса «эндуро», но эта особенность делает вождение мотоцикла очень лёгким, практически таким же лёгким, как вождение велосипеда. А в случае поломки покрышки, поиск замены будет проще, чем в случае с уникальными покрышками. Более того, заглядывая немного вперёд, заметим, что у обозреваемого мотоцикла диаметр покрышек равен 18 дюймам. Этот размер считается устаревшим, но именно этот размер мотоциклетных колёс является самым распространённым на территории РФ. Покрышки такого размера можно найти даже в деревнях, не говоря уже про города.



Итак, хватит размышлений. Приступим к осмотру Интрудера.

Intruder 200

Начнём с общего вида. Мотоцикл выглядит как на следующих фотографиях. Передок немного напоминает класс «кросс» или «эндуро», задок похож на дорожный «байк» или лёгкую версию туристического мото.

Общий вид справа. Общий вид сзади слева. Общий вид слева.





Что мы видим здесь ? По сути, это дорожный мотоцикл с «зубастыми» покрышками. Его нельзя использовать для прыжков с трамплинов, но он сможет выехать из непролазных джунглей, если вы в них застрянете. Даже если вы «засядете» настолько глубоко и сильно, откуда не сможете выехать на бензине, у вас останется возможность снять груз с багажника и в прямом смысле руками вытащить мотоцикл из засады бездорожья. Эта особенность крайне важна при путешествиях по территории СНГ, ведь качество дорог здесь вызывает огромное количество вопросов.

Подвеска передняя. Подвеска задняя.

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Передняя и задняя подвеска имеет достаточно хода для неагрессивной, то есть спокойной езды по бездорожью, что называется «без фанатизма». Задняя подвеска имеет два амортизатора с пружинами переменноё жёсткости. Кроме того заднюю подвеску можно настраивать.

Покрышка передняя. Покрышка задняя. Покрышка задняя.





Покрышки имеют зацепы для прохождения лёгкого бездорожья. Передняя покрышка имеет размер 3.0-18. Размер задней покрышки – 4.10-18. Рисунок задней покрышки является умеренно «зубастым» для того чтобы не проскальзывать на песке и при этом не создавать большого сопротивления на гладком асфальте.



Как известно, полноценные мотоциклы класса «эндуро» не прощают ошибок, поскольку малейшая ошибка управления при большой высоте коня и высокой посадке наездника приводят к незамедлительному падению обоих на землю. Универсальные же мотоциклы предлагают более надёжный способ управления и они уникальны в этом плане. В данной модели мотоцикла ход подвески невелик, а диаметр колёс равен 18 дюймам, что делает посадку наездника низкой и очень удобной. Низкая посадка позволяет водителю при желании опускать ноги на землю, не слезая с железного коня. В сочетании с низкой скоростью передвижения по бездорожью подобная особенность даёт водителю возможность корректировки ошибок прохождения бездорожья с помощью ног. Естественно, при этом от водителя требуется наличие специализированной мотоциклетной обуви с защитой ноги, ибо вес мотоцикла во много раз превышает вес велосипеда.



Рама и багажник этого мотоцикла – это «визитная карточка» данной модели.

Седло и задний багажник. Вид на багажную систему. Задний багажник.

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Для туристического мотоцикла седло и багажник – это одна из самых важный частей «железного коня», ведь именно на седле наездник проводит большую часть движения в путешествии, а от качества и удобства багажной системы зависит способность перевозки поклажи.



Как мы видим на фотографиях, седло Интрудера является почти горизонтальным и ровным. Седло плавно переходит в заднюю часть багажной системы, что очень удобно для перевозки грузов. Здесь следует заметить, что большинство современных мотоциклов по какой-то неведомой причине стараются не использовать подобную проверенную временем и зарекомендовавшую себя конструкцию седла. Если вы увидите мотоцикл с подобным сиденьем, знайте, что это – «последний из могикан».

Левый багажник. Правый багажник. Задний багажник. Поворотная часть бокового багажника.





Багажник состоит из трёх частей: центральной задней и двух боковых – левой и правой. Боковые багажники имеют откидную подставку, увеличивающую размер багажного «отделения».

Седло. Поверхность седла.





Седло «скакуна» имеет ровную форму и сделано из приятного и мягкого материала. Материал имеет чуть рельефную поверхность, защищающую наездника и грузы от лишних скольжений.

Передняя фара. Задний фонарь. LED лампа фары.





Перейдём к освещению. Передняя фара выполнена из большого фонаря с отражателем и светодиодными (LED) лампами для обычного и дальнего света. Задний фонарь использует галогенную лампу накаливания. Передний фонарь защищён каркасом из металлических труб на тот случай если из леса выйдет медведь и заинтересуется вашим мотоциклом. Указатели поворота закреплены на гибких держателях и используют светодиодные (LED) лампы и спереди, и сзади.

Колёсный диск, обод. Переднее крыло, верх. Переднее крыло.





Переднее и заднее колесо имеют литые диски вместо ободов со спицами. С одной стороны это хорошо тем, что не нужно подтягивать спицы, но с другой стороны если вы прыгните с трамплина, то колесо можно будет выбрасывать. Впрочем, если вы не планируете принимать участие в ралли рейде «Париж-Дакар», вам это будет не интересно, ведь для аккуратной и спокойной езды в туристическом стиле без «выкрутасов» литые диски удобнее спиц.



Переднее крыло сделано из двух частей – верхняя часть приделана к основной части «железного коня», нижняя часть прикреплена к колесу и защищает двигатель и ноги наездника от брызг воды и грязи. Верхняя часть крыла сделана из мягкого пластика – если вы застрянете в лесу, она выживет.

Передний тормоз. Задняя звезда и задний тормоз.





Передний тормоз – дисковый, гидравлический. Заданий тормоз – барабанный. Принимая во внимание, что основное тормозное усилие приходится на переднюю ось скакуна, и то, что задняя часть мотоцикла постоянно находится в зоне турбулентности потоков воздуха, пыли и грязи, подобное решение кажется идеальным, потому что задний тормоз останется чистым и дольше проживёт, а для той мощности, которую имеет двигатель скакуна, и условий спокойного туризма без гонок – такого переднего тормоза будет вполне достаточно.

Руль. Левая часть руля. Правая часть руля. Приборная панель. Органы управления слева. Органы управления слева. Органы управления справа. Органы управления справа.







Руль мотоцикла выглядит вполне стандартно для классического дорожного мотоцикла. В качестве полезного бонуса имеются пластиковые пластины для защиты от ветра и зарядное устройство USB, выдающее 5 вольт и 2 ампера.

Складной ключ зажигания. Ключ не торчит и не мешает.





Полезной особенностью мотоцикла является ключ зажигания. Он умеет складываться под углом 90 градусов, для того чтобы не торчать и не выпирать во время движения. Кроме того, на руле есть перекладина с мягким покрытием, выполняющая функцию пассивной защиты в случае небольших ударов. Во время туризма подобные мелочи всегда приятны. Кроме удобства ключа, на Интрудере 200 есть установленная с завода сигнализация. Помимо функции защиты имеется также возможность дистанционного запуска и выключения двигателя с брелока.

Кик-стартер. Уровень тормозной жидкости. Уровень масла ДВС.





Заводить мотоцикл можно не только от электрического стартера, но и с помощью чисто механического кик-стартера – полезная вещь для туризма в непролазной глуши, где нет электричества. Из других полезных мелочей стоит выделить прозрачные окна для определения уровня технических жидкостей. На бачке с тормозной жидкостью есть прозрачное окно для быстрого измерения уровня тормозной жидкости, а у двигателя внутреннего сгорания есть смотровое окно для проверки уровня масла в ДВС. Автомобилисты о таких вещах даже не мечтают !

Вид на рычаг КПП. Задняя звезда и цепь.





Рычаг коробки переключения передач (КПП) выглядит вполне стандартно. Цепь и задняя звезда также не вызывают никаких подозрений. Количество передач в мотоцикле равно пяти, переключение – ручное, а точнее – ножное, если говорить более правильно.

Бензобак. Топливный кран с отстойником.





По объёму бензобака на сайте изготовителя нет информации, но выглядит он нормально, а в рекламном видеоролике была сказана фраза о 12 литрах. Имеется топливный краник с отстойником на всякий случай.

ДВС. Вид слева. ДВС. Вид справа.





Осталось упомянуть о главной для многих любителей мотоциклов части этого железного коня. Кого-то этот узел может огорчить, если он привык устраивать гонки со светофоров, а кого-то, наоборот, обрадует. Сердцем скакуна является китайский двигатель модели CGB200, объёмом 200 кубических сантиметров. Двигатель является карбюраторным. Имеется балансирный вал, уменьшающий вибрацию от двигателя. Охлаждение, как и принято в технике подобного класса – воздушное. Этот подход снижает массу двигателя и делает его конструкцию более простой и надёжной. ДВС является низко-оборотистым, то есть основная тяга приходится на низкие и средние обороты. Для гонок со светофора двигатель не предназначен, он не любит высокие обороты вращения. Для перевозки наездника вместе со всей его поклажей тягового усилия этого маленького ДВС будет вполне достаточно. Кроме того, двигатели с низкими оборотами имеют заметно большую надёжность по сравнению со спортивными «движками». Это лишний раз подтверждает продуманность универсального мотоцикла и его приспособленность для длительных поездок и туризма.



На сайте производителя не указан расход бензина для этой модели мотоцикла, но судя по параметрам одноклассников, если расход в дорожном режиме будет около трёх литров на сотню километров, то проехать по ровной дороге на одном баке можно будет около четырёх сотен километров.

Одно из самых выносливых животных планеты «Земля».

Подведём небольшое резюме нашему обзору. Мы рассмотрели вариант железного коня для путешествий по дорогам с любым покрытием и по лёгкому бездорожью. С технической точки зрения рассмотренная модель является во многом устаревшей, но при этом очень надёжной и недорогой вариацией на тему универсального туристического мотоцикла. При этом Intruder 200 обладает уникальными качествами, которых нет у большинства современных мотоциклов. Мотоцикл по всем признакам является универсальным и многофункциональным. Простота и надёжность видны в каждой детали мотоцикла. Даже если вы потеряете аккумулятор и фару, вы без труда заведёте этого коня с помощью механического рычага кик-стартера и доедете до вашего пункта назначения, где бы он ни был.



Всем добра и удачи.