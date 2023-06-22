Невесёлая новость пришла из Московской области. На дороге по пути в село Косяково произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автомобиля и велосипеда. Обычно в цивилизованных странах подобное происшествие заканчивается как минимум вызовом полиции и предложениями помощи пострадавшей стороне. Жители Московской области, видимо, решили поступить как-то по-другому. ДТП закончилось тем, что водитель автомобиля пырнул велосипедиста ножом в область живота. Пострадавший убежал с места происшествия и обратился за помощью в больницу.
Телеграм-каналы (мессенджер Telegram) "Baza" и "Shot" пишут, что нападавшего зовут Роман Стрелков и он является сотрудником МВД. В МВД заявили, что человек является вольнонаемным работником одного из подразделений столичной, то есть московской Госавтоинспекции.
Возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ (УК РФ) – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия. Водитель автомобиля был задержан и арестован до 17 августа. За подобное преступление сотрудник может отправиться за решётку на 10 лет.
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Будьте аккуратны на дорогах, избегайте агрессивных людей и животных.