Правительство города назвало инцидент «внезапной геологической катастрофой».

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Провал земли произошёл в китайском городе, 4000 жителей эвакуированы.

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В городе Тяньцзинь (Tiānjīn) на севере Китайской Народной Республики появились большие трещины на дороге возле жилого комплекса. Происшествие случилось в городском районе Цзиньнань. Почти четыре тысячи жителей из как минимум трёх многоэтажных зданий, находящихся вблизи трещины, были эвакуированы в гостиницы.

Трещины на дороге. Тяньцзинь. КНР.



Эксперты геологи заявили, что трещины появились вследствие обрушения земли, произошедшего, вероятно, из-за подземных полостей на глубине менее 1300 метров. После изучения предварительной информации от геологических экспертов и проведения съёмки, картографирования и локального мониторинга, правительство города назвало инцидент «внезапной геологической катастрофой».

Впрочем, учитывая прошлые приключения китайцев при строительстве станции метро, которая, будучи недостроенной, среди бела дня ушла под землю в городе Дунгуань провинции Гуандун 13 августа 2015 года, технологии строительства зданий и сооружений в КНР приходят из какой-то параллельной вселенной.

Видеозапись событий 2015 года доступна ниже по тексту.

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