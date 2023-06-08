Оказалось, что напиток «Мистер Сидр», которым недавно смертельно отравились люди, был связан со складом МВД.
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
ВТРОЕ упала цена SSD 2Tb Netac
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
-38% на 55" TV Samsung QLED, 4K Ultra HD
Глава МВД Владимир Колокольцев освободил от должности заместителя начальника ГУ МВД Самарской области. Оказалось, что Юрий Сафронов, упомянутый заместитель начальника, был связан со складом МВД, к которому привела цепочка проверок, начатых в ходе расследования массового отравления и смерти людей, выпивших напиток «Мистер Сидр».
реклама
Как оказалось, одним из компонентов смертельного напитка была спиртосодержащая жидкость, которая была украдена. Да не просто украдена, а со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области».
рекомендации
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
На порядок упала цена компа MSI на i7 12700
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
-21% на RTX 4090 MSI - цены идут вниз в рублях
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-28% на 32Gb Сorsair Dominator
-33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс
-30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену
В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb
-35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке
-35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G
-30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD
В пресс-службе МВД заявили: «В результате полицейскими установлен факт хищения спиртосодержащей жидкости со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области». Данная партия хранилась на складе с 2012 года, после того как была изъята в ходе проверочных мероприятий», — говорится в сообщении.
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.