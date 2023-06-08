Оказалось, что напиток «Мистер Сидр», которым недавно смертельно отравились люди, был связан со складом МВД.

Глава МВД Владимир Колокольцев освободил от должности заместителя начальника ГУ МВД Самарской области. Оказалось, что Юрий Сафронов, упомянутый заместитель начальника, был связан со складом МВД, к которому привела цепочка проверок, начатых в ходе расследования массового отравления и смерти людей, выпивших напиток «Мистер Сидр».

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Как оказалось, одним из компонентов смертельного напитка была спиртосодержащая жидкость, которая была украдена. Да не просто украдена, а со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области».

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В пресс-службе МВД заявили: «В результате полицейскими установлен факт хищения спиртосодержащей жидкости со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области». Данная партия хранилась на складе с 2012 года, после того как была изъята в ходе проверочных мероприятий», — говорится в сообщении.