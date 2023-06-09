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15 тысяч упаковок LSD изъяты, 6 человек арестованы в Индии
Бюро по контролю наркотиков (NCB) произвело облаву на общенациональную банду наркодилеров в Индии.
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Нью Дели, Индия. Бюро по контролю наркотиков (The Narcotics Control Bureau, NCB) арестовало 6 человек, связанных с подпольной сетью наркоторговцев из тёмной части интернета, т.н. даркнет (darknet). 15 тысяч промаркированных упаковок LSD изъяты. 

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Первоначальное расследование показало, что упаковки с ЛСД и марихуана были поставлены с территории США, Польши и Нидерландов. За последнюю неделю бюро изъяло около 15 тысяч упаковок LSD и около трёх килограмм марихуаны. Подозреваемые были арестованы в городах Гоа (Goa), Дели (Delhi), а также в Нойде (Уттар-Прадеш), Керале и Раджастхане. 

Заместитель генерального директора NCB Гьянешвар Сингх сказал, что агентство получило данные о незаконном обороте наркотиков, в первую очередь ЛСД, через Индию от торговцев, использующих даркнет, после чего была сформирована специальная следственная группа (SIT) для выявления картеля.

«Команда начала интенсивные технические и полевые операции по наблюдению посредством киберпатрулирования сайтов социальных сетей. Во время этой активности мы отследили мальчика из Гоа, который учится в частном университете в Нойде. Во время допроса он сказал, что заказывал ЛСД в приложении / приватном мессенджере под названием WICKR», — сказал Сингх.

Чиновники NCB заявили, что вдохновитель картеля, человек, арестованный в Джайпуре, работал с 2020 года. Он уволился с работы во время пандемии COVID-19 и начал работать в сети на полную ставку, добавили они. «Женщина, арестованная по делу, является девушкой одного из обвиняемых. Кроме этих двоих, остальные не знали друг друга. Они даже не знали своих настоящих имен», — сказал Сингх.

Каждая "клякса" (blot) LSD стоит от четырёх до восьми тысяч индийских рупий (₹) в зависимости от качества бумаги, её толщины и торговой марки. Официальные лица заявили, что текущая партия изъятых "клякс" ЛСД относится к разновидности Gama Goblin, которая, как полагают, поступает из Польши.

«Каждый ЛСД картель использует определенную марку и назначает свою цену. Разновидность Gama Goblin имеет общий рисунок на каждом "пятне" (blot). Потребители наркотиков и продавцы на рынке знают это. Есть и другие разновидности, называемые Святым Духом Асуры, у которых есть лица Господа Шивы и Будды», — сказал следователь.

Печально осозновать, что продавцы смертельного наслаждения замаскировывают своё зелье под такие образы, которые не имеют с ними ничего общего. Настоящие Шива и Будда никогда бы не допустили продажу смертоносных порошков. Берегите себя, не ешьте мухоморы, кушайте растишку.


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#индия #арест #наркотик #банда
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