Компания Aether Games, основанная командой, которая помогала создавать такие блокбастеры, как League of Legends, World of Tanks и God of War, разрабатывает игры нового поколения

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Mysten Labs, компания, занимающаяся инфраструктурой web3 и первоначальный разработчик Sui Network, блокчейна уровня 1, сегодня объявила о партнерстве с Aether Games, студией разработки и публикации игр Web3, создающей иммерсивные игры на основе блокчейна. Благодаря этому партнерству Aether будет использовать скорость и масштабируемость блокчейна Sui Layer 1 для разработки привлекательных игр Web3.

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Компания Aether Games, основанная командой, которая помогала создавать такие блокбастеры, как League of Legends, World of Tanks и God of War, разрабатывает игры нового поколения, в которых высококачественная кинематографическая продукция сочетается с богатым многомерным игровым процессом. Список темных фэнтезийных игр Aether, в который входит Cards of Ethernity, коллекционная карточная игра, поддерживаемая NFT, основаны на самых инновационных возможностях Web3.





Используя уникальный язык программирования Sui — Move — и свою уникальную игровую инфраструктуру, Aether Games будет создавать захватывающие игровые возможности, начиная от сессий «игрок против игрока» и заканчивая исследованием игровой вселенной с помощью продуктов и персонажей в рамках универсальной интеллектуальной собственности.





«Миссия Aether Games состоит в том, чтобы объединить увлекательные сюжетные линии в жанре темного фэнтези с технологией Web3 следующего уровня, чтобы создать игровой опыт, которого никогда раньше не было. Мы считаем, что Sui — правильный партнер, который поможет нам достичь этой цели», — сказал Йенс Петерс, соучредитель и главный исполнительный директор Aether Games. «Непревзойденная базовая инфраструктура Sui специально разработана для поддержки инновационных высокопроизводительных игр Web3 и позволит нам создавать увлекательные и прибыльные игры для наших игроков. Мы с нетерпением ждем совместной работы с Sui , чтобы продвинуть игровое пространство Web3 вперед».





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«Aether Games создает уникальный игровой опыт, который включает в себя ряд захватывающих игр на основе NFT», — сказал Эван Ченг, соучредитель и главный исполнительный директор Mysten Labs. «Sui создан для поддержки быстрорастущих компаний и сообществ, которые уделяют первостепенное внимание повышению ценности для своих пользователей и очень рады сотрудничеству с Aether Games. Мы с нетерпением ждем возможности помочь им создать следующее поколение увлекательных игр Web3».