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Обсидиан — неплохая записная книжка и менеджер заметок

Obsidian — менеджер заметок, позволяющий создавать сеть из атомарных кусочков информации, связанных между собой. Поддерживает формат Markdown. Позволяет визуализировать информацию в виде графа. Программа бесплатна для личного использования, но имеет платные опции для коммерческого использования. Obsidian — отличный инструмент для создания базы знаний, изучения нового и многого другого — целая экосистема для работы с информацией.
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Люди делятся на две категории:

  1. не собирают информацию, не делают попыток ее где-то как-то хранить, систематизировать...
  2. пытаются сохранять любую полезную и нужную информацию.

Немного лирики... Люди, которые строчат и сохраняют многочисленные заметки, сохраняют все в закладках или просто делают копипасты в какой-нибудь заметочник тоже делятся на любителей все скрупулезно систематизировать и тех, которым достаточно просто сохранить как есть нужную информацию и просто помнить, где и в каком она файлике хранится. Первые ищут, находят, устанавливают всякие приложения для заметок, пробуют и решают, насколько очередное найденное приложение их устраивает и есть ли смысл еще искать. Приложений таких не просто много, а очень много. Часть из них можно отнести к классу аутлайнеров, где заметки систематизируют бесконечными вложениями заголовков в ветки и подветки. Часть приложений построены на вики-движке. Есть мощные базы-знаний. Платные, бесплатные, кроссплатформенные, онлайновые, для командной работы... И среди этого многообразия каждый любитель cкладировать все подряд находит и использует "свой идеал". 

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На фоне всего этого многообразия выделяются очень простые приложения с понятным интерфейсом, которые заточены для ведения заметок в стиле Zettelkasten. Это способ ведения заметок, который помогает структурировать информацию для её лучшего запоминания и более эффективного использования. Этот метод был придуман немецким социологом Николасом Луманом, который с его помощью написал более 70 книг и 400 научных статей.

Суть метода заключается в том, что каждая заметка содержит только одну мысль, сформулированную кратко и лаконично. Каждой заметке присваивается уникальный номер, который позволяет расширять каталог в любом направлении. Заметки связываются между собой с помощью ссылок на номера других заметок, близких по смыслу. Также в системе должен быть предметный указатель, который облегчает навигацию по картотеке.

Метод можно реализовать как в аналоговом, так и в цифровом виде. В первом случае нужен шкаф с карточками, на которых пишутся заметки. Во втором случае можно использовать специальные программы или приложения, которые имитируют работу с карточками.

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Шкаф для заметок в 21 веке использовать - идея на любителя. А вот программы - это уже другое дело.

Программ для "Цеттелькастена" тоже хватает. Например, вот тройка приложений, которые я выделил из множества скачанных и опробованных:

  • Obsidian – бесплатная и платная версии. Приложение для ведения заметок с огромным количеством возможностей.
  • Logseq –  бесплатное простое приложение с великолепными возможностями ведения заметок.
  • SiYuan – имеет свои плюсы, также бесплатное, с открытым исходным кодом.

На первом месте – Обсидиан. Он имеет свои плюсы и минусы. Заметки хранятся в файлах формата markdown. Файлы можно распределять по папкам. Таким образом получается дерево папок и файлов, практически аутлайнер. На этом сходство с аутлайнером заканчивается.

Вся информация, которая разбросана по многочисленным файлам индексируется, поэтому поиск любой информации практически мгновенный. Базовый поиск предлагает такие возможности:

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Возможности поиска можно расширить дополнительными плагинами, которых имеется на данным момент более тысячи. И практически все они бесплатны.

Есть базовые плагины, есть дополнительные. Базовые плагины дают тот минимум, который необходим для удобного ведения заметок. Дополнительные плагины превращают Obsidian в мощнейший комбайн для продуктивной работы.

Чтобы дополнительные плагины были доступны для установки, необходимо в настройках отключить режим ограничения. В англоязычной версии это выглядит так:

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После этого по кнопке Browse можно открыть список плагинов и отыскать среди них необходимые:

Интерфейс на английском, но есть и русскоязычная локализация.

Сразу скажу, что плагины следует устанавливать с осторожностью, так как можно поймать конфликт отдельных плагинов. Стабильность приложения поломается. Скорость работы может заметно просесть. И вместо продуктивной работы с приложением будет банальное раздражение. 

Перед установкой плагина желательно сделать бэкап папки \Путь\к\хранилищу\заметок\.obsidian\plugins. Если что-то пойдет не так, всегда можно будет из бэкапа восстановить исходное состояние папки. 

В Обсидиан можно хранить информацию практически любого формата: тексты, картинки, фильмы, музыку, графики, диаграммы, исходники с подсветкой синтаксиса и так далее. В платной версии можно все заметки опубликовать на хостинге – будет красивый сайт с удобной навигацией по страницам и хорошим поиском по сайту. 

Obsidian поддерживает github markdown. Отлично переваривает копипаст html-страниц. Для браузеров можно отыскать расширения, которые в один клик выделенный фрагмент текста на сайте отправят в Обсидиан.

Внешний вид всех элементов заметок (заголовки, отступы, теги, ссылки и прочее) можно настраивать через каскадные таблицы стилей css. Для любителей познать тонкости работы с приложением в Discord имеется интернациональное сообщество. В русскоязычном канале всегда помогают и дают ответы практически на любые вопросы по программе. Вот тут можно присоединиться к сообществу.

В Обсидиан совсем не обязательно придерживаться стиля ведения заметок Zettelkasten. Можно сохранять информацию как угодно. Использование обратных ссылок на заметки, вложенных тегов, удобного поиска и индексирование информации позволит отыскать нужное в любом хаосе, каким бы он ни был. 

Заметки между собой можно перелинковывать при помощи тегов, которые можно вкладывать друг в друга, например #sql/datetime или #csharp/datetime, а также через ссылки на заголовки и блоки текста других заметок.

Создавать заметки очень удобно и быстро и можно это делать несколькими способами.  Обсидиан удобно и к месту предлагает варианты вставки ссылок на другие заметки. 

Бесплатная версия не дает возможности опубликовать все заметки на сайте, но все же это можно сделать, используя определенные плагины. Успешным опытом публикации делились на Дискорде. Поэтому, если для чего-то нужно все выгрузить на свой сайт – проблем не возникнет.

Обсидиан кроссплатформенный. Платная версия без проблем синхронизируется со всеми девайсами, где он установлен. Бесплатная версия тоже синхронизируется, но не так гладко. Надо немного повозиться с разными программами, которые синхронизируют папки по Wi-Fi. Опыт успешной синхронизации также можно найти в сообществе на Дискорде.

Напоследок скажу, что так как вся информация хранится в отдельных файлах, то легко можно использовать для заметок все три приложения, которые упоминаются в обзоре. Каждая из программ поддерживает ссылки на свои заметки, которые позволяют в один клик по ссылке открыть их в соответствующей программе, которая эту ссылку понимает. Например, в Обсидиане можно через контекстное меню скопировать ссылку на заметку, например:

obsidian://open?vault=VK&file=Rust%20-%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%20(strings)

В любой из программ (Logseq или SiYuan) эту ссылку вставить в заметку и по клику откроется заметка в Обсидиане. Аналогично можно перелинковываться между всеми тремя программами. Так как в каждой из трех есть свои плюсы и минусы, вполне удобно использовать все три.


 

 





 


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obsidian zettelkasten менеджер заметок
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