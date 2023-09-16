Мой опыт собирания любимых фильмов с видеокассет в 1992 г. до настоящего времени

Доброго времени суток.

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Здесь я хочу рассказать как со школьных времен (1990-е годы) до настоящего времени собирал любимые фильмы.

В 1992 г. я учился в школе. Папа купил видеомагнитофон Филипс. Кассеты стоили дорого, поэтому брал их в видеопрокате, у друзей. На следующий год поступил в институт, немного появилось денег, купил второй видеомагнитофон Тошиба, у которого была функция Long Play, т.е. замедление записи. На видеокассету в 180 мин. можно было записать 360 мин. И тут понеслось! На кассету влазило уже не 2, а 4 фильма. Вынес все видеопрокаты в округе. Моя коллекция превышала 100 видеокассет.

Но ничто не вечно под луной. Появились CD диски. Вроде как 2003 год. Видеокассеты заброшены, раздарены друзьям. Теперь все фильмы перекочевали на компакт диски. Програмно ужимал их из расчета 1 фильм на 1 диск.

Коллекция занимала гораздо меньше места, чем видеокассеты. Приходилось покупать кейсы на 2 диска в одном футляре. Или сумочки с кармашками/конвертами на 100 дисков.

Потом появились DVD диски, на один вмещалось порядка 5-6 фильмов. Коллекцию CD дисков постигла судьба видеокассет.

Когда появились жесткие диски объемом от 1 TB, которые поддерживались видеоприставками к ТВ, необходимость в DVD дисках также отпала. Потом телевизоры научились работать с флешками и жесткими дисками.

В настоящее время использую HDD Apaser 2 Tb. Его преимущество - защита от влаги/пыли, ударов. Кабель USB/USB.

Видео на торрент трекерах выложено в огромных размерах, которые быстро забьют жесткий диск. По этой причине ужимаю файлы без потери качества.

Перепробовал множество программ и остановился на Video Converter Factory Pro

Огромный и простой функционал. Выбираю формат файла. Как правило *.avi. Переходим в настройки.

Выбираю кодек Н.264, битрейд видео 512 kbps, частота кадров 25 fps, и битрейд звука 128 kbps.

Перед обработкой файлов вы можете увидеть каким будет результат. Сжатие без потери качества составляет 40-50%.

На винте фильмы структурированы по темам:

- документальные,

- мультики,

- сериалы (иностранные/наши),

- фильмы (иностранные/наши),

- юмор.

Кстати, необязательно сохранять любимые передачи в видеоформате. Например передачи цикла "Путь к победе" смотреть неинтересно - сидят 5-6 мужиков и обсуждают. Поэтому из них я вырезал аудио, его и слушаю. Также поступил со всеми концертами Михаила Задорнова. В долгих поездках на машине, поезде, автобусе, самолете - самый то слушать аудио.

Моя коллекция содержит много сотен любимых фильмов, сериалов, передач.

Не навязываю своего мнения. Просто описал, как я коллекционировал фильмы на протяжении более чем 30 лет.



