Официального анонса не было, официальных упоминаний о точных характеристиках нигде кроме сайта Gigabyte нигде нет, а процессор уже в продаже на eBay

В своем материале я уже писал, что не только Ryzen 7 5700, но и Ryzen 3 5100 уже достаточно давно появился в списке совместимости материнских плат Gigabyte. При этом, официального анонса этих процессоров не было.

реклама

Тем временем, на сайте eBay в продаже уже появились лоты с процессорами Ryzen 7 5700





Как минимум 2 продавца уже выставили лоты с данным процессором с ценами от 125 до 155 долларов. При такой цене это самый дешевый восьмиядерник среди Ryzen 5000

Судя по фото, процессоры имеют маркировку модели 100-0000743. Дата выпуска на крышке процессора обоих продавцов - 14 неделя 2022 года, то есть это апрель 2022 года. Серийные номера разные. Страна в которой были произведены - Малайзия. В хактеристиках также указан кэш L3 16 мегабайт и частота Turbo Boost 4600Мгц.

рекомендации RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри На порядок упала цена Samsung S22 Ultra -50% на Xiaomi Redmi 10C 3/64Gb -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену -35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Будет ли анонс AMD, появятся ли эти процессоры в продаже в магазинах, или же они будут идти только в составе готовых систем, появится ли в продаже Ryzen 3 5100, который также есть на сайте Gigabyte, покажет время.