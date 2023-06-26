В своем материале я уже писал, что не только Ryzen 7 5700, но и Ryzen 3 5100 уже достаточно давно появился в списке совместимости материнских плат Gigabyte. При этом, официального анонса этих процессоров не было.
реклама
Тем временем, на сайте eBay в продаже уже появились лоты с процессорами Ryzen 7 5700
Как минимум 2 продавца уже выставили лоты с данным процессором с ценами от 125 до 155 долларов. При такой цене это самый дешевый восьмиядерник среди Ryzen 5000
Судя по фото, процессоры имеют маркировку модели 100-0000743. Дата выпуска на крышке процессора обоих продавцов - 14 неделя 2022 года, то есть это апрель 2022 года. Серийные номера разные. Страна в которой были произведены - Малайзия. В хактеристиках также указан кэш L3 16 мегабайт и частота Turbo Boost 4600Мгц.
Будет ли анонс AMD, появятся ли эти процессоры в продаже в магазинах, или же они будут идти только в составе готовых систем, появится ли в продаже Ryzen 3 5100, который также есть на сайте Gigabyte, покажет время.