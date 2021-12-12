X5 Retail Group, в которую входят торговые сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель" столкнулась с проблемой массового воровства баллов и накруток баллов на фейковые карты и просто предпочла не разбираться а заблокировать все подозрительные карты лояльности. Тысячи покупателей лишились карт лояльности и баллов на них.

Возможно, мой материал не совсем соответствует тематике сайта, но в блогах присутствует много статей и новостей, еще более далеких. В данном же случае, речь пойдет о мошенничестве с использованием IT-технологий, поэтому считаю правомерным размещение данной статьи на сайте Overclockers.

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Одна из крупнейших сетей продуктового ритейла в России столкнулась с фактами массового мошенничества с баллами по программам лояльности. Из-за дыр в системе безопасности, в последнее время воровство баллов с карт лояльности Пятерочки приняло массовый характер. Пострадали уже тысячи покупателей. Кроме того, мошенники стали создавать карты. накручивать на них баллы с помощью специальных эмуляторов и продавать их за 30-50 процентов от стоимости накрученных баллов.

Какое-то время "Пятерочка" не реагировала на это, но недавно сделала следующее - вместо того, чтобы, как другие компании, использующие программы лояльности, ввести ограничения на списывание баллов - например, не более 30 или 50 процентов от суммы покупки, была просто сделана автоматическая массовая блокировка карт лояльности на которых были отмечены большие суммы начислений и списаний баллов.

Необходимо отметить, что за два месяца до этого X5 Retail Group ввела пакеты с подпиской, оплачивая которые можно получать дополнительно кешбэк 5% на все покупки и еще больший кешбэк по акциям, например, кешбэк 100% на один кофе или чай в день, кешбэк 20% на выпечку.

Также, ряду покупателей приходили персональные предложения в виде "целей". Мне, например, в октябре пришло предложение: совершите до 1 ноября покупок на общую сумму 10500 рублей и получите 10500 экспресс-баллов(то есть эквивалент 1050 рублей), а в ноябре "купите на 15500 рублей и получите 11800 баллов".

Те, кто пользуется приложением пятерочка, обрадовались и стали активнее совершать покупки, копить баллы и тратить их соответственно. И тут - с 7декабря магазин стал в автоматическом режиме массово блокировать карты с подозрительными начислениями/списаниями баллов. Понятно, что в первую очередь расчет был что будут заблокированы мошенники, но под удар попали и тысячи обычных покупателей, которые активно пользовались новой программой лояльности

В их числе оказался и я. Мне магазин закрыл карту, на которой было накоплено 45620 обычных и экспресс-баллов, то есть в переводе на рубли это 4562 рубля. Вот скрин с мобильного приложения на момент когда карту заблокировали



После звонка на горячую линию и активации новой карты взамен заблокированной, как указано правилами программы лояльности, баллы и привилегии вместо того, чтобы перенестись на новую карту, просто исчезли.

Ниже привожу несколько скринов жалоб со страницы пятерочки в контакте от покупателей с такими же проблемами

Модераторы группы активно удаляют неугодные комментарии, а тех, кто наиболее активно выражает неудовольствие, просто вносят в черный список группы.

Техподдержка молчит, горячая линия ничего не знает.

После массового бана карт лояльности, 10 декабря в Пятерочке ввели новые правила, по которым оплатить баллами можно не более 50% от покупки.

Вот такие новогодние подарки от Пятерочки.

Кому интересно, может почитать комментарии здесь.











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