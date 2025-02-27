Подразделение Yandex B2B Tech представило платформу SourceCraft — конкурента GitLab, где IT-специалисты могут хранить, редактировать и тестировать код с помощью умной навигации и ИИ-ассистента.

Подразделение Yandex B2B Tech, ориентированное на корпоративные технологии, объявило о запуске новой платформы для разработчиков под названием SourceCraft. Этот сервис позиционируется как полноценный аналог американской платформы GitLab и предлагает IT-специалистам инструменты для хранения, совместного редактирования и тестирования кода. Как сообщили RB.RU в пресс-службе компании, SourceCraft уже доступен в тестовом режиме, а для участия в нем разработчикам необходимо подать заявку через официальный сайт проекта.

SourceCraft объединяет в себе все ключевые функции, необходимые для полного цикла разработки программных продуктов: от создания исходного кода до поддержки готовых решений. Одной из главных особенностей платформы стала "умная" навигация по коду. Она позволяет не только искать фрагменты по ключевым словам или названиям файлов, но и глубоко анализировать структуру проектов. Это значительно упрощает проверку кода и ускоряет процесс разработки, подчеркивают в "Яндексе". Такой подход особенно полезен при работе с большими и сложными проектами, где традиционные инструменты могут быть недостаточно эффективными.

Еще одной изюминкой SourceCraft стал встроенный ИИ-ассистент Yandex Code Assistant. Этот инструмент, основанный на передовых нейросетевых технологиях "Яндекса", способен автоматически дописывать код, предлагая разработчикам наиболее вероятные варианты продолжения. Ассистент поддерживает более 30 языков программирования, включая популярные C++, Go, Java, Kotlin и Python, что делает его универсальным решением для команд с разным техническим стеком. "Мы стремились создать платформу, которая не только заменит зарубежные аналоги, но и превзойдет их по удобству и функциональности", — отметил Дмитрий Иванов, руководитель проекта SourceCraft.

На данный момент платформа доступна только через веб-интерфейс, однако в будущем "Яндекс" планирует интегрировать SourceCraft с облачными сервисами Yandex Cloud. Это позволит пользователям разворачивать проекты в облаке одним нажатием кнопки и использовать гибридную модель on-premise для работы на собственных серверах. В компании рассчитывают, что SourceCraft станет востребованным инструментом среди российских разработчиков, особенно на фоне растущего спроса на отечественные альтернативы западным платформам.

Запуск SourceCraft — это часть стратегии Yandex B2B Tech по созданию экосистемы корпоративных решений. Ранее компания уже представила инструменты для бизнеса, такие как Yandex Cloud и "Яндекс 360", а теперь делает ставку на рынок разработки. Тестовый период позволит собрать обратную связь от пользователей и доработать сервис перед полноценным релизом, дата которого пока не объявлена. Представители "Яндекса" уверены, что SourceCraft сможет занять свою нишу и стать "убийцей" GitLab на российском рынке.