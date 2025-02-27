Это значительно улучшит качество съемки, особенно в условиях слабого освещения.

Как сообщает японское издание Sumahodigest, все три задние камеры устройства — основная, сверхширокоугольная и телескопическая — будут оснащены новейшими сенсорами Exmor T. Это значительный шаг вперед по сравнению с прошлогодней моделью Xperia 1 VI, где передовой сенсор использовался только в основном модуле, а остальные камеры довольствовались устаревшими Exmor RS.

Технология Exmor T, впервые представленная в Xperia 1 V в 2023 году, использует двухслойную транзисторную архитектуру, что позволяет значительно снизить уровень шума, улучшить детализацию в темных условиях и расширить динамический диапазон. По данным Sumahodigest, размеры сенсоров и количество мегапикселей останутся прежними, но переход на Exmor T обеспечит более плавные переходы между объективами и цветопередачу.

Sony традиционно делает ставку на камеры в своих флагманах, и Xperia 1 VII не станет исключением. Ожидается, что улучшенные сенсоры позволят устройству лучше справляться с ночной съемкой, обеспечивать насыщенные цвета и высокую детализацию даже при сложном освещении.

Пока точные сроки анонса не объявлены, но Sony обычно представляет серию Xperia 1 во втором квартале года. Эксперты прогнозируют дебют новинки в мае 2025 года. Помимо камер, слухи приписывают Xperia 1 VII процессор Snapdragon 8 Elite, до 16 ГБ оперативной памяти и OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Однако главной звездой, судя по всему, станут именно камеры.



