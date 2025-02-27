Google выпустил обновление Android Auto 18.3, которое включает исправления ключевых ошибок и улучшения для повышения стабильности и удобства использования автомобильной платформы.

Компания Google официально представила новую версию своей автомобильной платформы Android Auto 18.3, которая уже доступна для загрузки через Google Play Store. Обновление, ранее протестированное в бета-версии 13.8, привносит ряд улучшений и исправлений ошибок, направленных на повышение стабильности системы.

Android Auto 18.3 фокусируется на устранении проблем, о которых сообщали пользователи предыдущих версий. В частности, обновление решает частые сбои в подключении Bluetooth, из-за которых смартфоны теряли связь с автомобильными системами, а также устраняет ошибки в работе голосового управления через Google Assistant. Теперь команды, такие как запуск навигации или воспроизведение музыки, должны выполняться быстрее и точнее. Кроме того, разработчики доработали интерфейс, сделав его более отзывчивым на широкоформатных экранах современных автомобилей.

Одним из ключевых улучшений стал оптимизированный режим "Не беспокоить" (Do Not Disturb), который теперь лучше фильтрует уведомления, позволяя водителю сосредоточиться на дороге. Также обновление включает поддержку функции "Car Media", позволяющей управлять локальными медиафайлами и AM/FM-радио непосредственно через Android Auto. Хотя эта возможность пока доступна не на всех устройствах, она знаменует постепенное расширение функционала платформы.

Эксперты отмечают, что Android Auto 18.3 не приносит революционных новшеств, но делает платформу ощутимо стабильнее. "Google продолжает шлифовать систему, устраняя мелкие, но раздражающие баги. Это важно для тех, кто использует Android Auto ежедневно», — поделился мнением автомобильный обозреватель Алексей Петров. Пользователи уже начали отмечать более плавную работу приложений, таких как Spotify и Google Maps, что особенно заметно на старых моделях автомобилей.

Обновление доступно для всех совместимых устройств на базе Android 8.0 и выше. Для установки достаточно открыть Google Play Store и проверить наличие новой версии в разделе "Мои приложения". Тем, кто предпочитает ручную установку, Google предоставляет APK-файл на официальном сайте. Владельцам автомобилей с предустановленным Android Auto рекомендуется уточнить у производителя, как обновление повлияет на их системы.



