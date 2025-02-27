Китайская компания Alibaba представила модель искусственного интеллекта с открытым исходным кодом Wan 2.1, способную генерировать видео и изображения. Модель доступна для бесплатного скачивания на платформах GitHub и HuggingFace.

Китайский технологический гигант Alibaba сделал значительный шаг в развитии искусственного интеллекта, выпустив новую модель с открытым исходным кодом под названием Wan 2.1. Об этом сообщается на официальном сайте, посвященном данной нейросети. Wan 2.1 разработана для генерации высококачественных видео и изображений и уже доступна для бесплатного скачивания на популярных платформах GitHub и HuggingFace, что открывает широкие перспективы для разработчиков, исследователей и энтузиастов по всему миру.

Модель представлена в трех версиях: И2В-14Б, Т2В-14Б и T2V-1.3B, каждая из которых обладает своими особенностями. Первые две версии способны создавать видеоролики в разрешении от 480p до 720p, в то время как T2V-1.3B ограничена разрешением 480p. Индекс "14B" в названиях моделей указывает на их способность обрабатывать до 14 миллиардов параметров при выполнении запросов, что обеспечивает высокую точность и детализацию генерируемого контента. Версия T2V-1.3B, в свою очередь, адаптирована для более широкого использования благодаря меньшим требованиям к ресурсам.

Одним из главных преимуществ Wan 2.1 является её доступность. Например, версия T2V-1.3B требует всего 8,19 гигабайт видеопамяти, что делает её совместимой с большинством современных графических процессоров, доступных на потребительском рынке. Это означает, что использовать модель смогут не только крупные компании с мощными вычислительными системами, но и частные разработчики, работающие на персональных компьютерах. Такой подход демократизирует доступ к передовым технологиям и способствует их широкому распространению.

Представители Alibaba подчеркивают, что Wan 2.1 демонстрирует выдающиеся результаты. "Модель последовательно превосходит существующие решения с открытым исходным кодом и современные коммерческие продукты по различным показателям", — заявили в компании. Это утверждение подкрепляет значимость новинки в конкурентной среде технологий искусственного интеллекта, где качество и производительность играют ключевую роль.

Бесплатная доступность Wan 2.1 на платформах GitHub и HuggingFace делает её особенно привлекательной для глобального сообщества разработчиков. Открытый исходный код позволяет пользователям адаптировать модель под свои нужды, проводить эксперименты и вносить вклад в её развитие. Это также стимулирует совместную работу над улучшением технологий генерации контента, что может привести к новым прорывам в этой области.

Запуск Wan 2.1 происходит на фоне стремительного развития рынка искусственного интеллекта. Конкуренция между технологическими компаниями и стартапами подталкивает к созданию всё более мощных и доступных инструментов. Новая модель от Alibaba, благодаря своей производительности и открытости, может стать важным игроком в этой гонке, предоставляя пользователям возможность создавать визуальный контент высокого качества без значительных затрат.

Внедрение таких технологий открывает новые горизонты для самых разных сфер — от развлечений и рекламы до образования и научных исследований. Wan 2.1 уже сейчас обещает стать востребованным инструментом для тех, кто стремится использовать потенциал искусственного интеллекта в своих проектах.