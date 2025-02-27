Сергей Кириенко выразил уверенность в том, что регулярные авиарейсы между Россией и Абхазией начнутся 1 мая, укрепляя связи между странами.

Россия с уверенностью смотрит на перспективу открытия регулярного авиасообщения с Абхазией уже 1 мая. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе рабочей встречи, посвященной развитию туристического и транспортного сотрудничества. По его словам, все необходимые договоренности и технические вопросы находятся на финальной стадии согласования, что позволяет с оптимизмом прогнозировать запуск рейсов в обозначенный срок.

Идея восстановления прямого авиасообщения между Россией и Абхазией обсуждается уже несколько лет. До сих пор жители и гости региона могли добираться до Сухума только наземным транспортом через границу в Адлере, что создавало неудобства, особенно в туристический сезон. Запуск рейсов, как ожидается, значительно упростит путешествия, укрепит экономические и культурные связи, а также даст новый импульс развитию туризма в Абхазии, популярной среди россиян благодаря мягкому климату и уникальной природе.

"Мы абсолютно уверены, что с 1 мая авиасообщение заработает в полном объеме", — подчеркнул Кириенко, добавив, что Россия рассматривает этот проект как важный шаг в рамках поддержки Абхазии. Он отметил, что для реализации планов уже подготовлена инфраструктура аэропорта Сухум, который прошел модернизацию при содействии российских специалистов. Планируется, что рейсы будут выполняться несколькими авиакомпаниями, а маршруты свяжут Абхазию не только с Москвой, но и с другими крупными городами России.

Эксперты положительно оценивают инициативу. Авиационный аналитик Дмитрий Лебедев считает, что запуск рейсов станет стимулом для роста туристического потока. "Абхазия давно ждет этого решения. Полеты сократят время в пути с нескольких часов до менее чем часа из Сочи, что привлечет больше отдыхающих", — отметил он. По предварительным оценкам, ежегодно регион сможет принимать до 500 тысяч дополнительных туристов из России.

Однако некоторые вопросы остаются открытыми. Например, пока неясно, какие именно меры безопасности будут применяться в аэропорту Сухума и как будет регулироваться пограничный контроль. Тем не менее представители обеих сторон уверяют, что эти детали будут урегулированы до мая. Абхазская сторона, в свою очередь, выразила готовность к сотрудничеству и надежду на то, что авиасообщение укрепит статус региона как самостоятельного игрока на международной арене.