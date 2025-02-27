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Россия и США обсудят в Стамбуле работу посольств
Делегации России и США встретятся в Стамбуле, чтобы обсудить проблемы в работе посольств и пути их решения. Москва надеется оценить перспективы дальнейшего сотрудничества с Вашингтоном в этой сфере.

Представители России и США проведут переговоры в Турции, чтобы обсудить сложившиеся проблемы в функционировании дипломатических миссий обеих стран. Встреча, запланированная в Стамбуле, станет одной из редких возможностей для прямого диалога на фоне напряженных двусторонних отношений. Главной темой обсуждения будет поиск путей возвращения посольств и консульств к нормальной работе, которая в последние годы была серьезно затруднена из-за взаимных ограничений и сокращения персонала.

Отношения между Москвой и Вашингтоном в дипломатической сфере начали ухудшаться еще в 2014 году, а последние годы ознаменовались серией взаимных шагов: закрытием консульств и высылкой дипломатов и введением визовых барьеров. В результате тысячи граждан обеих стран столкнулись с трудностями при получении виз, а работа посольств свелась к минимальному уровню. Российская сторона неоднократно заявляла о необходимости исправить ситуацию, подчеркивая, что текущий кризис не отвечает интересам ни одной из сторон.

По словам источников, близких к МИД РФ, Москва рассчитывает, что переговоры в Стамбуле позволят оценить готовность США к конструктивному диалогу. "Мы хотим понять, можем ли двигаться дальше и как быстро это получится сделать", — отметил один из представителей российской делегации на условиях анонимности. Ожидается, что стороны затронут вопросы возобновления выдачи виз, увеличения штата дипломатов и снятия некоторых ограничений, введенных в последние годы.

Выбор Стамбула как площадки для переговоров не случаен. Турция, сохраняющая нейтралитет в российско-американском противостоянии, уже не раз становилась местом встреч представителей двух стран. Этот город предоставляет удобные условия для диалога в условиях, когда прямые контакты в Москве или Вашингтоне осложнены политической обстановкой.

Эксперты расходятся во мнениях относительно возможных итогов встречи. Политолог Андрей Корнев считает, что даже небольшие договоренности могут стать сигналом к смягчению напряженности. "Если удастся хотя бы частично восстановить работу посольств, это облегчит жизнь гражданам и покажет, что прагматизм еще возможен", — отметил он. Однако скептики, такие как аналитик Елена Миронова, сомневаются в скором прорыве. "Слишком много накопившихся противоречий, и ни одна из сторон не готова идти на серьезные уступки", — полагает она.

Итоги переговоров станут известны в ближайшие дни. Для России эта встреча — шанс не только решить практические вопросы, но и прощупать почву для дальнейшего взаимодействия с США. В условиях глобальной нестабильности даже такие шаги, как нормализация работы посольств, могут иметь далеко идущие последствия.

#россия #сша #переговоры #дипломатия #визы #стамбул #посольства
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