Замруководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева предложила обязать суды вести аудиопротоколы закрытых заседаний. Инициатива призвана повысить прозрачность и точность фиксации судебных процессов.

В Государственную Думу 26 февраля 2025 года поступил законопроект, который может изменить порядок документирования закрытых судебных заседаний. Его автор — заместитель руководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева — предлагает закрепить обязательное ведение аудиопротоколов наряду с традиционными письменными. Инициатива, по словам депутата, направлена на повышение объективности и прозрачности правосудия, а также на снижение числа спорных ситуаций, связанных с некорректным отражением хода процессов.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, действующее законодательство обязывает суды вести протоколы исключительно в письменной форме. При этом аудиозапись заседаний, хотя и проводится на практике, не имеет четкого правового статуса и не может официально использоваться в качестве доказательства или инструмента контроля. Это, по мнению Авксентьевой, создает пробелы в системе: письменные протоколы нередко оказываются неполными, содержат ошибки или субъективные интерпретации, что затрудняет проверку их достоверности.

Новый законопроект предлагает придать аудиозаписям юридическую силу, сделав их неотъемлемой частью протокола закрытых заседаний. Это касается дел, связанных с государственной тайной, семейными спорами, делами несовершеннолетних и другими процессами, где доступ публики ограничен. По задумке автора, аудиопротоколы станут дополнительной гарантией соблюдения прав участников процесса и позволят судам вышестоящих инстанций точнее оценивать обстоятельства при рассмотрении апелляций.

Инициатива уже вызвала обсуждение среди юристов и правозащитников. Поддерживающие проект эксперты считают, что аудиофиксация снизит риск злоупотреблений и повысит доверие к судебной системе. "Слова, интонации, паузы — все это важно для понимания сути дела, особенно в закрытых процессах", — отметил адвокат Михаил Соколов. Однако есть и скептики: некоторые специалисты опасаются, что внедрение новшества потребует значительных затрат на оборудование и обучение персонала, а также может усложнить работу судов в небольших регионах.

Законопроект пока находится на стадии внесения и будет рассмотрен профильным комитетом Госдумы в ближайшее время. В случае одобрения он может вступить в силу уже в 2026 году, после доработки и прохождения всех чтений. Авксентьева подчеркивает, что ее цель — не усложнить жизнь судам, а сделать правосудие более справедливым и подконтрольным.