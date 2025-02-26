Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Yamaha Серый
В Госдуму внесли проект об обязательных аудиопротоколах закрытых судебных заседаний
Замруководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева предложила обязать суды вести аудиопротоколы закрытых заседаний. Инициатива призвана повысить прозрачность и точность фиксации судебных процессов.

В Государственную Думу 26 февраля 2025 года поступил законопроект, который может изменить порядок документирования закрытых судебных заседаний. Его автор — заместитель руководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева — предлагает закрепить обязательное ведение аудиопротоколов наряду с традиционными письменными. Инициатива, по словам депутата, направлена на повышение объективности и прозрачности правосудия, а также на снижение числа спорных ситуаций, связанных с некорректным отражением хода процессов.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, действующее законодательство обязывает суды вести протоколы исключительно в письменной форме. При этом аудиозапись заседаний, хотя и проводится на практике, не имеет четкого правового статуса и не может официально использоваться в качестве доказательства или инструмента контроля. Это, по мнению Авксентьевой, создает пробелы в системе: письменные протоколы нередко оказываются неполными, содержат ошибки или субъективные интерпретации, что затрудняет проверку их достоверности.

Новый законопроект предлагает придать аудиозаписям юридическую силу, сделав их неотъемлемой частью протокола закрытых заседаний. Это касается дел, связанных с государственной тайной, семейными спорами, делами несовершеннолетних и другими процессами, где доступ публики ограничен. По задумке автора, аудиопротоколы станут дополнительной гарантией соблюдения прав участников процесса и позволят судам вышестоящих инстанций точнее оценивать обстоятельства при рассмотрении апелляций.

Инициатива уже вызвала обсуждение среди юристов и правозащитников. Поддерживающие проект эксперты считают, что аудиофиксация снизит риск злоупотреблений и повысит доверие к судебной системе. "Слова, интонации, паузы — все это важно для понимания сути дела, особенно в закрытых процессах", — отметил адвокат Михаил Соколов. Однако есть и скептики: некоторые специалисты опасаются, что внедрение новшества потребует значительных затрат на оборудование и обучение персонала, а также может усложнить работу судов в небольших регионах.

Законопроект пока находится на стадии внесения и будет рассмотрен профильным комитетом Госдумы в ближайшее время. В случае одобрения он может вступить в силу уже в 2026 году, после доработки и прохождения всех чтений. Авксентьева подчеркивает, что ее цель — не усложнить жизнь судам, а сделать правосудие более справедливым и подконтрольным.

#госдума #законопроект #правосудие #новые люди #аудиопротоколы #сардана авксентьева #судебные заседания
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Хоррор «Обезьяна» собрал 14,2 миллиона долларов за первые выходные в американском прокате
3
ASUS предлагает геймерам заменить видеокарты GeForce GTX 10-Series на ASUS Dual GeForce RTX 3060
9
В России начато проектирование крупнейшего завода по производству редкоземельных металлов
2
Разработчики Knight's Path объяснили сходство с Kingdom Come: Deliverance 2 историческим контекстом
+
Создателями биткоина являются программисты Б.Коэн и Л.Сассемен, сообщает АиФ со ссылкой на хакеров
1
Rockstar переименовала устаревшую версию GTA V на ПК в Grand Theft Auto V Legacy
1
Ученые предположили, что облако Оорта окутывающее Солнечную систему, может быть спиральным
1
6 старых флагманов Xiaomi получат новую операционную систему HyperOS 2 в 2025 году
+
Китайская полупроводниковая промышленность не сможет добиться суверенитета в ближайшие десять лет
+
Портал GSMArena сравнил Samsung Galaxy S25 Ultra и iPhone 16 Pro Max в серии тестов
+
В России впервые самостоятельно провели ремонт газовой турбины производства General Electric
+
Oppo анонсировала флагманы Find X8 Ultra и Find X8 Next с акцентом на ночную съёмку
+
Мокринский виадук в Чувашии планируют благоустроить до 2030 года
+
Джеймс Ганн поделился подробным планом новой DC-вселенной
+
Путин заявил, что Россия готова сократить оборонные расходы на 50% вместе с США
+
Amazfit выпустила обновление для смарт-часов T-Rex 3
+
PowerColor представила новую серию видеокарт Radeon RX 7650 GRE Reaper
1
В Шуе начался выпуск первых российских базовых станций 5G
+
Внедорожник Audi SQ9 сфотографировали в процессе тестирования
+
Casio выпустила новую модель наручных часов G-Shock GMD-B300SC
+

Популярные статьи

Разгон PlayStation 3 на 70%, кастомные прошивки заметно повышают частоту кадров в играх
13
Три способа решить проблему чёрного оверлея Steam в игре Half-Life 2
17
Зачем нужна огромная библиотека игр в Steam, GOG или Itch
4
Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
22
Лучшие тренажеры и спортивные снаряды при малоподвижном образе жизни — рейтинг 2025 года
12
Краткий обзор онлайн-шутера Due Process
1
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A13 240
+

Сейчас обсуждают

VRoman
19:33
Да впринципе большенству 64 ROP хватит. Это ограничит максимальные FPS, но совершенно не затронет минимальные. Поскольку AMD целится на лучшее соотношение цены и производительности, то это оправданное...
Утечка раскрыла полные спецификации графических карт AMD Radeon RX 9070 XT и RX 9070
ЧatoБoт
19:31
Серёжка, да, я Бот, адское детище RuGPT. З.Ы. Какой стране принадлежат Крым, а так же Донецк, Луганск, Мариуполь?
Совбез ООН принял предложенный США проект резолюции по установлению мира на Украине
Nvidia&Intel Hater
19:30
и к пациенту 3050
Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
Николай Новичков
19:23
Ох. Типа вот у меня в старом компе слай из 1080ти стоит. Асус предлагает мне их выкинуть и купить 3060? А с какого рожна? Ну, это же предложение надо подкрепить чем то. Ну скидку в 50% например при пр...
ASUS предлагает геймерам заменить видеокарты GeForce GTX 10-Series на ASUS Dual GeForce RTX 3060
Type
19:22
За что его посадят? Я тут не давно сижу
Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
Мексиканец Грязный
19:17
Как утомили писать эти псевдописатели! Вы хоть читаете то что кидаете людям?! Отношение к читателю просто поганое. Во всем тексте версии андроидавто пляшут - то 18.3, то 13.8...
Android Auto 18.3 вышел официально с улучшениями и исправлением ошибок
[Zero]
19:16
При похудении как бы тоже важно набирать норму белка. А сокращать надо в первую очередь простые углеводы.
Лучшие тренажеры и спортивные снаряды при малоподвижном образе жизни — рейтинг 2025 года
VRoman
19:15
Софтом они запросто могут изменить момент зажигания, задережать его на несколько градусов. Тем самым облегчить нагрузку на поршень и кольца в ущерб экономичности и мощности двигателя. Тут будет работа...
Два внедорожника Kia отзывают из-за серьёзной проблемы с двигателем
Snooper
19:08
"Министр торговли Говард Лютник также выразил недовольство действующей программой EB-5, назвав ее полной притворства и жульничества, а также способом получить гражданство по низкой цене." Подходит му...
Трамп анонсировал "золотую карту" за $5 000 000, которая открывает путь к получению гражданства США
VRoman
19:06
Для хранения фильмов не покупают топовые SSD. Там любой дешёвый SSD с выской линейной скоростью подойдёт. А отзывчивость и ощущение скорости в повседневных задачах как раз и зависят от мелкоблочки и з...
Samsung представила PCIe 5.0 твердотельные накопители 9100 Pro со скоростью до 14,8 ГБ/с
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем