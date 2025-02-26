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На «Госуслугах» запустили сервис для оформления пенсий и льгот
На портале «Госуслуги» заработал сервис «Жизненная ситуация», который упрощает оформление пенсии, получение справок и доступ к льготам для пенсионеров. В будущем функционал расширят, включив проактивные уведомления и электронное свидетельство.

В России на портале «Госуслуги» начал работать новый сервис под названием «Жизненная ситуация», который призван упростить процесс оформления пенсии и связанных с ней услуг. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ. Теперь граждане смогут не только подать заявление на назначение пенсии, но и оперативно решить сопутствующие вопросы: выбрать способ доставки выплат, запросить справку о размере пенсии, а также получить информацию о доступных мерах социальной поддержки и льготах для пенсионеров.


Сервис разработан с учётом потребностей людей, выходящих на пенсию, и направлен на сокращение бюрократических процедур. По данным правительства, функциональность платформы будет постепенно расширяться. Уже к концу 2025 года планируется внедрить проактивный режим работы: граждане, приближающиеся к пенсионному возрасту, начнут получать уведомления и полезную информацию о предстоящем этапе жизни без необходимости подавать дополнительные заявления. Это позволит заранее подготовиться к оформлению выплат и узнать о своих правах.

Одной из ключевых новинок станет возможность оформления электронного свидетельства пенсионера через личный кабинет на «Госуслугах». Этот документ откроет доступ к ряду привилегий: бесплатному посещению музеев, театров и других учреждений культуры, скидкам в аптеках и магазинах, а также льготному проезду в общественном транспорте. Электронный формат свидетельства сделает его использование удобным и избавит от необходимости носить с собой бумажные документы.

Эксперты отмечают, что запуск такого сервиса — важный шаг в цифровизации государственных услуг. «Это не просто удобство, а реальная поддержка людей, которые зачастую сталкиваются со сложностями при оформлении документов», — прокомментировал нововведение представитель пресс-службы. В дальнейшем власти намерены интегрировать в сервис дополнительные функции, чтобы он охватывал больше жизненных ситуаций, связанных с пенсионным обеспечением.

#госуслуги #цифровизация #пенсионеры #пенсия #льготы #социальная поддержка #электронное свидетельство
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