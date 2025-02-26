С 1 апреля 2025 года правительство Австралии вводит запрет на использование программного обеспечения «Лаборатории Касперского» в государственных учреждениях, ссылаясь на риски шпионажа и иностранного вмешательства.

25 февраля 2025 года правительство Австралии объявило о решении запретить использование программного обеспечения и веб-сервисов российской компании «Лаборатория Касперского» во всех государственных учреждениях страны. Эта мера, которая вступит в силу 1 апреля 2025 года, стала результатом длительного анализа рисков для национальной безопасности, проведённого Министерством внутренних дел.

Секретарь департамента Стефани Фостер подчеркнула, что решение было принято после тщательной оценки потенциальных угроз. «Использование продуктов «Лаборатории Касперского» в государственных системах создаёт неприемлемый уровень риска для защиты правительственных сетей и конфиденциальных данных. Мы не можем игнорировать угрозы, связанные с возможным иностранным вмешательством, шпионажем или даже саботажем», — заявила она на пресс-конференции в Канберре.

Запрет распространяется на все программные решения компании, включая популярные антивирусные продукты, а также на любые облачные сервисы, связанные с «Лабораторией Касперского». Государственным учреждениям предписано до апреля завершить переход на альтернативные решения, соответствующие стандартам кибербезопасности Австралии. Власти пока не назвали конкретных поставщиков, которые заменят российскую компанию, однако ожидается, что предпочтение будет отдано местным или союзным разработчикам из стран «Пяти глаз» — США, Великобритании, Канады и Новой Зеландии.

Это решение вызвало неоднозначную реакцию в экспертном сообществе. Некоторые аналитики считают его закономерным шагом в условиях глобальной геополитической напряжённости и роста киберугроз. «В последние годы доверие к российским технологиям в западных странах значительно снизилось. Австралия следует примеру США и Великобритании, которые ранее ограничили использование продуктов "Касперского"», — отметил эксперт по кибербезопасности Джеймс Картер из Сиднейского университета.

Тем не менее, представители «Лаборатории Касперского» уже выступили с заявлением, назвав запрет политически мотивированным и необоснованным. «Наши продукты проходят строгую проверку независимыми экспертами по всему миру, и мы неоднократно доказывали их надёжность и независимость от любых правительственных структур. Это решение не имеет под собой доказательной базы и наносит ущерб как нашей репутации, так и интересам пользователей», — говорится в официальном комментарии компании.

Для Австралии это не первый случай ограничения использования иностранных технологий. В 2018 году страна запретила китайским компаниям Huawei и ZTE участвовать в развитии сетей 5G, также сославшись на вопросы безопасности. Нынешний шаг в отношении «Лаборатории Касперского» продолжает эту тенденцию, подчёркивая стремление Канберры минимизировать любые потенциальные уязвимости в условиях усиливающегося международного давления.

Ожидается, что запрет затронет сотни государственных учреждений, включая министерства, агентства и муниципальные органы. В ближайшие недели Министерство внутренних дел представит подробный план по реализации перехода, а также рекомендации для частного сектора, который пока не подпадает под действие запрета, но может добровольно последовать примеру государства.