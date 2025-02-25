Компания представила модель Qwen 2.5-Max и начала сотрудничать с Apple, нацеливаясь на рост доходов и интеграцию ИИ в бизнес.

Китайский технологический гигант Алибаба объявил о планах вложить $53 миллиарда в развитие искусственного интеллекта (ИИ) и облачных технологий в течение ближайших трёх лет. Об этом сообщила компания на пресс-конференции в Ханчжоу 24 февраля 2025 года. Сумма превышает все инвестиции Alibaba в эти направления за последние десять лет и подчёркивает амбиции Китая в глобальной технологической гонке.

Генеральный директор Alibaba Эдди Ву назвал ИИ «шансом, который выпадает раз в поколение», сравнив его влияние с промышленной революцией. По его словам, инвестиции будут направлены на два ключевых направления: развитие собственных продуктов компании и создание нейросетей для сторонних организаций.

Финансовые показатели подтверждают амбиции компании. Подразделение Группа Cloud Intelligence, отвечающее за облачные сервисы, стало главным драйвером роста: его выручка выросла на 11% по сравнению с прошлым годом. Ещё более впечатляющую динамику демонстрируют продукты, связанные с ИИ, — их доходы уже шестой квартал подряд растут в трёхзначных числах.

Компания делает ставку на широкую интеграцию ИИ в свою экосистему. В планах — улучшение клиентского опыта в электронной торговле, оптимизация корпоративных услуг и разработка новых функций для потребительских приложений, таких как AliExpress и Taobao. В конце января 2025 года Alibaba представила модель искусственного интеллекта Qwen 2.5-Max, которая, по утверждению компании, превосходит последние разработки западных конкурентов, включая модели от Открытый ИИ и DeepSeek. Независимые тесты пока не подтвердили эти заявления, но анонс уже вызвал ажиотаж в технологическом сообществе.

Ещё одним значимым шагом стало сотрудничество с Apple. Компании совместно работают над ИИ-функциями для пользователей iPhone в Китае, где американский бренд сталкивается с жёсткими регуляторными ограничениями. Разработанные опции уже поданы на утверждение китайскому регулятору киберпространства, что может укрепить позиции обеих корпораций на крупнейшем рынке смартфонов в мире.

Эксперты считают, что инвестиции Alibaba — это не только попытка обогнать западных конкурентов, но и ответ на внутренние вызовы.