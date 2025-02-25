Американская корпорация Apple объявила о планах инвестировать $500 млрд в США за четыре года, включая строительство завода серверов для ИИ в Техасе и создание 20 000 рабочих мест. Решение принято после введения 10% пошлин на импорт из Китая и сложностей с внедрением Apple Intelligence на китайском рынке

Американская технологическая корпорация Apple объявила о беспрецедентных инвестициях в размере $500 млрд в экономику США, которые будут реализованы в течение ближайших четырех лет. Об этом сообщает Reuters. Масштабный план включает в себя закупки у американских поставщиков, расширение производства контента для стримингового сервиса Apple TV+ на территории страны, а также строительство нового завода в штате Техас. Завод будет специализироваться на выпуске серверов для искусственного интеллекта, поддерживающего платформу Apple Intelligence. Ожидается, что инициатива приведет к созданию 20 000 новых рабочих мест, преимущественно в сфере ИИ-разработок.

Анонс инвестиций прозвучал вскоре после встречи генерального директора Apple Тима Кука с президентом США Дональдом Трампом. В начале февраля Трамп подписал указ о введении 10% пошлин на импорт товаров из Китая, что усилило торговую напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира. В своей социальной сети Truth Social президент США выразил благодарность Куку и Apple, отметив, что решение компании является "огромным вкладом в будущее американской экономики". По мнению аналитиков, новые пошлины стали одним из ключевых факторов, подтолкнувших Apple к переориентации бизнеса на внутренний рынок.

Одновременно с этим Apple сталкивается с серьезными вызовами в Китае — втором по значимости рынке после США. Как сообщала Financial Times в ноябре 2024 года со ссылкой на источники в китайском правительстве, внедрение платформы Apple Intelligence в КНР потребует от компании прохождения "долгого и сложного процесса" получения разрешений. Китайские регуляторы ужесточают контроль над иностранными технологиями, что создает дополнительные препятствия для американского гиганта. По данным "Ведомостей", Китай принес Apple 17% выручки по итогам финансового года, завершившегося в сентябре, однако продажи в стране упали на 8% по сравнению с предыдущим периодом. На этом фоне Тим Кук в прошлом году совершил не менее трех поездок в Китай, стремясь укрепить позиции компании, но результаты пока остаются нестабильными.

Строительство завода в Техасе станет важным шагом для Apple в снижении зависимости от китайских поставщиков и производственных цепочек. Серверы для Apple Intelligence, которые будут выпускаться на новом предприятии, позволят компании усилить свои позиции в области искусственного интеллекта — одном из самых перспективных направлений в технологической индустрии. Кроме того, инвестиции в американских поставщиков и производство контента для Apple TV+ создадут дополнительные рабочие места не только в сфере технологий, но и в творческих отраслях.

Эксперты считают, что решение Apple может задать тон для других крупных корпораций, которые также ищут способы минимизировать риски, связанные с глобальными торговыми конфликтами. Перераспределение ресурсов в пользу внутреннего рынка может стать моделью для других американских компаний в условиях нестабильной геополитической обстановки.