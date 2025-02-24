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Мосбиржа с 1 марта 2025 года запускает торги в выходные дни в экспериментальном режиме
С 1 марта Мосбиржа начнет экспериментальные торги с участием наиболее ликвидных акций и ограниченными ценовыми колебаниями в 3%.

Московская биржа объявила о запуске экспериментальной программы торгов в выходные дни, которая стартует 1 марта. Новая инициатива призвана расширить возможности для инвесторов и повысить ликвидность российского фондового рынка. В соответствии с графиком, первый аукцион открытия состоится 1 марта с 14:00 до 14:10 мск, а основной торговый период продлится до 19:00 мск. На следующий день, 2 марта, торги будут проводиться по традиционному графику — аукцион открытия с 9:50 до 10:00 мск, основной торговый период — с 10:00 до 19:00 мск.

Торги в выходные дни будут осуществляться в рамках дополнительной сессии, которая является частью следующего за выходными рабочего дня. На начальном этапе к участию допустят наиболее ликвидные акции. Как подчеркивается в официальном сообщении биржи, ценовые границы во время торгов в выходные будут ограничены: максимальное изменение цены бумаги не сможет превышать 3% от уровня закрытия предыдущего торгового дня. Это позволит минимизировать волатильность и обеспечить более стабильную работу рынка.

Ранее, в конце января 2025 года, управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Борис Блохин сообщил РБК, что запуск торгов в выходные планируется на конец второго квартала текущего года. Однако решение было принято раньше, чтобы соответствовать рыночным потребностям и конкурировать с другими площадками. По словам Блохина, расчеты по сделкам, совершенным в выходные дни, будут производиться в первый рабочий день после окончания сессии. Помимо акций, торги также будут доступны для паевых инвестиционных фондов и всех контрактов на срочном рынке.

Этот шаг Московской биржи стал ответом на аналогичную инициативу СПБ Биржи, которая уже начала проводить торги в выходные с 1 февраля 2025 года. На СПБ Бирже торги проходят с 10:00 до 19:00 мск, причем обязательное присутствие маркетмейкеров гарантирует ликвидность для каждой из доступных ценных бумаг. На торгах по субботам и воскресеньям можно купить акции 15 крупнейших российских компаний, включая ВТБ, «Газпром», «Лукойл», Сбербанк, «Новатэк» и другие лидеры отечественного бизнеса.

Эксперты рынка считают, что расширение времени работы биржи создаст новые возможности для частных инвесторов, которые могут быть ограничены в работе на рынке из-за занятости в будние дни. Кроме того, это позволит сделать российский фондовый рынок более конкурентоспособным на международной арене, где многие крупные биржи уже давно работают в выходные. Однако аналитики также предостерегают о возможных рисках, связанных с меньшей ликвидностью в выходные дни, что может увеличивать волатильность и затруднять выполнение крупных сделок.

Запуск торгов в выходные дни демонстрирует стремление российских бирж адаптироваться к меняющимся условиям рынка и удовлетворять потребности разнообразных категорий инвесторов. При этом сохраняется осторожный подход к внедрению нововведений, что подтверждается ограничением ценовых колебаний и выборочным допуском наиболее ликвидных активов на первом этапе. Такая стратегия позволяет снизить риски для участников рынка и обеспечить плавный переход к новому формату работы. 

#финансы #инвестиции #биржа #торги #выходные #фондовыйрынок #московскаябиржа
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