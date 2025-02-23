Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Yamaha Серый
Грузовой корабль "Прогресс МС-30" доставлен на стартовый комплекс Байконура
Грузовой корабль "Прогресс МС-30" успешно прибыл на 31-ю площадку космодрома Байконур для подготовки к запуску 28 февраля. Сейчас начинается сборка с ракетой-носителем "Союз-2.1а".

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-30» успешно доставлен на 31-ю площадку космодрома Байконур, где начнется подготовка к стыковке с ракетой-носителем «Союз-2.1а». Этот важный этап предстартовых работ стал ключевым шагом к предстоящему запуску, запланированному на 28 февраля текущего года.

Как сообщили в пресс-службе Роскосмоса, перед отправкой специалисты РКК «Энергия» совместно с сотрудниками других предприятий отрасли провели комплексные проверки состояния космической головной части, включающей сам грузовой корабль и его обтекатель. рдила полную готовность конструкции к дальнейшим операциям.

"Процедура перевода космической головной части в горизонтальное положение требует максимальной точности и координации действий всех участников процесса", – отметил руководитель отдела наземной инфраструктуры РКК «Энергия» Сергей Петров. После завершения подготовительных работ космическая головная часть была погружена в специальный железнодорожный транспортный агрегат, обеспечивающий безопасную транспортировку оборудования.

Грузовой корабль «Прогресс МС-30» должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) более 2,5 тонн различных грузов, включая топливо, кислород, воду, научное оборудование и материалы для обеспечения жизнедеятельности экипажа. "В составе груза находятся экспериментальные образцы для продолжения исследований в области материаловедения, биологии и физики", – сообщил научный консультант программы МКС Александр Иванов.

Запуск запланирован на 28 февраля с использованием современной ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая зарекомендовала себя как одна из самых надежных систем выведения космических аппаратов. За время ее эксплуатации было совершено более 70 успешных запусков.

#космос #роскосмос #запуск #прогресс #байконур
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Марк Цукерберг предсказывает закат эпохи мобильных телефонов
34
Игра "The Elder Scrolls VI: Воды Хаммерфелла
6
Honor запустит собственную ИИ-технологию для обнаружения дипфейков
+
Генеральный директор Microsoft полагает, что пузырь искусственного интеллекта может лопнуть
6
В России восстановят производство карбида кальция
1
Создатель оригинальной XCOM: «Не понимаю, почему до сих пор не сделали XCOM 3»
4
В мобильной версии Epic Games Store началась раздача двух культовых игр из серии «Звёздных войн»
2
Пирит может оказаться более ценным минералом из-за наличия в нём лития
+
Microsoft создала новый ИИ Magma, который может управлять программным обеспечением и роботами
+
Realme Neo 7 SE получит батарею Titan с ёмкостью 7000 мАч и обходной зарядкой
+
На бывшем заводе компании VW в Калуге будет запущено производство автомобилей Tenet
+
Драки на зарядных станциях заставили Tesla внедрить электронную очередь в приложении
5
Опубликован неофициальный список моделей Samsung, для которых One UI 7 станет последним
+
Смартфон iQOO 15 получит аккумулятор ëмкостью 7000 мА*ч и перископический телеобъектив
+
Появилась альтернатива DJI: Potensic Atom 2 – легкий, компактный и с возможностью записи видео 8K
4
Инсайдер раскрывает детали о первом складном iPhone и его дисплеях
1
Анонс перезапуска греческой саги God of War может состояться уже в следующем месяце
+
Китайские владельцы Volvo узнали, что их машины имеют поддельные колонки
+
Пользователь Reddit с RTX 5090 увеличил ФПС в 6 раз в некоторых играх, добавив к ней слабую RTX 3050
14
Представлен обновленный купе-кроссовер Honda HR-V с улучшенным дизайном
+

Популярные статьи

В Китае создали двигатель, с помощью которого самолёт побьет рекорд легендарного SR-71
5
Считаем на пальцах, во сколько обходятся технологии RTX и DLSS рядовому геймеру
22
Что не так с романами Ивана Ефремова, фантастика или описание вселенной человеком с другой планеты
7
Как чип AMD Radeon привёл к поломке ноутбука после гарантийного срока
5

Сейчас обсуждают

Дед Мороз
21:52
Да всё хорошо
Путин: Российские специалисты до сих пор не могут организовать добычу лития в РФ
drop_dragon
21:45
В 2к и тем более в 4к разрыва нет(в играх) между процессорами. https://3dnews.ru/1101436/obzor-ryzen-7-5700x3d
Telegraf: В случае вступления Украины в ЕС из страны могут уехать до 2 млн человек
San Sanich
21:41
Всë равно купят. 40 серии больше нет в производстве.
RTX 5070 Ti уступает RTX 4070 Ti и RTX 4070 в тестах на производительность
Nvidia&Intel Hater
21:35
Над ним стебаться прикольно.потому и не в чс )
Как чип AMD Radeon привёл к поломке ноутбука после гарантийного срока
genji
21:34
Автор - наркоман. Похоже, надо его в ЧС рядом с данте помещать.
Как чип AMD Radeon привёл к поломке ноутбука после гарантийного срока
Nvidia&Intel Hater
21:33
>>ведь вся суть сравнения была именно на видеокартах Radeon проверить другие линуксы Ведь вся суть была обосрать амд моими кривыми тестами,но теперь у меня этого не выйдет ...
Как чип AMD Radeon привёл к поломке ноутбука после гарантийного срока
Nvidia&Intel Hater
21:19
>>В общем, мне захотелось поиграть в Genshin Impact Вот что и привело к поломке чудо ноута)) .давно такого угарного высе..статьи небыло.Наконец то он обрел покой ,бедный ноут.как его ток не драл хозяи...
Как чип AMD Radeon привёл к поломке ноутбука после гарантийного срока
32Влад32
21:17
Даже такие люди могут говорить глупости.
Марк Цукерберг предсказывает закат эпохи мобильных телефонов
Алексей Трепецкий
21:13
Это почему? Байессовская оптимизация норм для такого работает.
ИИ изобретает новый материал, твердый как металл и легкий как пластик
Nvidia&Intel Hater
21:10
>>Хотя нет, всё-таки жалко немного, надо было продать "амудешный" ноутбук пока работал, докинуть денег и купить что-нибудь на Intel+NVIDIA, И где же новенький ноут то ??ты же такой уже купил или прос...
Как чип AMD Radeon привёл к поломке ноутбука после гарантийного срока
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем