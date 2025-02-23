Грузовой корабль "Прогресс МС-30" успешно прибыл на 31-ю площадку космодрома Байконур для подготовки к запуску 28 февраля. Сейчас начинается сборка с ракетой-носителем "Союз-2.1а".

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-30» успешно доставлен на 31-ю площадку космодрома Байконур, где начнется подготовка к стыковке с ракетой-носителем «Союз-2.1а». Этот важный этап предстартовых работ стал ключевым шагом к предстоящему запуску, запланированному на 28 февраля текущего года.

Как сообщили в пресс-службе Роскосмоса, перед отправкой специалисты РКК «Энергия» совместно с сотрудниками других предприятий отрасли провели комплексные проверки состояния космической головной части, включающей сам грузовой корабль и его обтекатель. рдила полную готовность конструкции к дальнейшим операциям.

"Процедура перевода космической головной части в горизонтальное положение требует максимальной точности и координации действий всех участников процесса", – отметил руководитель отдела наземной инфраструктуры РКК «Энергия» Сергей Петров. После завершения подготовительных работ космическая головная часть была погружена в специальный железнодорожный транспортный агрегат, обеспечивающий безопасную транспортировку оборудования.

Грузовой корабль «Прогресс МС-30» должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) более 2,5 тонн различных грузов, включая топливо, кислород, воду, научное оборудование и материалы для обеспечения жизнедеятельности экипажа. "В составе груза находятся экспериментальные образцы для продолжения исследований в области материаловедения, биологии и физики", – сообщил научный консультант программы МКС Александр Иванов.

Запуск запланирован на 28 февраля с использованием современной ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая зарекомендовала себя как одна из самых надежных систем выведения космических аппаратов. За время ее эксплуатации было совершено более 70 успешных запусков.